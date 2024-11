Des nouveautés pas toujours électriques et une crise qui s'accentue

Un nouveau logo qui en dit long ?

Cette semaine, Julien Bertaux a des doutes. La nouvelle identité visuelle de Jaguar ne l'a pas convaincue. Le jaguar, qui disparaît du logo Jaguar n'est pas sa cup of tea. À sa place, on retrouve un J et un R stylisés et la bestiole bondissante, quant à elle, n'apparaît qu'en guise de rappel, comme un second couteau. On peut, légitimement, se demander pourquoi une telle marque raye, d'un coup de palette graphique, son prestigieux passé. Mais on peut aussi se poser une question : comment peut-elle se projeter dans l'avenir, sans se transformer, sachant que son présent n'est guère reluisant. En changeant tout ? Ou en tentant de s'engluer dans un temps jadis qui n'existe plus ? That's the question.

Retrouvez la nouvelle identité de Jaguar.

En 2025, les nouvelles autos seront électriques mais pas que

Avec l'arrivée programmée des Alpine A390, Fiat Multipla, Skoda Epiq, Suzuki e-Vitara et Cupra Raval notamment, 2025 sera très électrique et plutôt SUV. Pour autant, les constructeurs devenus prudents pour cause de gros temps sur l'EV voient aussi l'avenir en thermique, La nouvelle DS8 optera-t-elle pour une version à pétrole ? Qui sait. Quant à la Honda Prélude, elle sera, sagement, équipée d'un bloc hybride, tout comme le Dacia Bigster. Plus prudents encore, Renault et BMW se contentent de gros restylages pour la Clio et la Série 2 Coupé. Quand l'avenir est incertain, on reste sur ses acquis.

Retrouvez l'ensemble des nouveautés 2025.

Hyundai Inster, l'électrique bien née ?

Dans le cadre du déferlement actuel de voitures électriques "abordables", qui est l'une des batailles maîtresses pour tenter de convaincre les acheteurs, la dernière arrivée est coréenne. Cet Hyundai Inster qui vient se greffer, niveau tarifs, entre la Citroën e-C3 et la Renault 5, a pas mal d'atouts dans son coffre. Son comportement routier est au-dessus de la moyenne, son habitacle regorge d'astuces et en prime, il est aussi routier que citadin. Un seul argument lui fait défaut : le bonus dont il est exclu pour cause de provenance lointaine.

Retrouvez en détail l'essai du Hyundai Inster.

Coup de froid sur le front social

Entre Lotus qui jette l'éponge du tout électrique (pour le moment), Nissan qui se sépare de 9 000 salariés et Ford qui licencie : chaque semaine se ressemble sur le front social automobile. Le groupe américain annonce la suppression de 4 000 emplois, et rien qu'en Allemagne, 2 000 postes sont touchés. Un pays rudement secoué puisque, après la fin annoncée de 3 usines chez Volkswagen, Audi prévoit lui aussi de sacrifier 4 500 emplois. Une liste qui devrait s'allonger l'an prochain, entre ventes en berne et voitures électriques sans clients.

Retrouvez les dernières (mauvaises) nouvelles de la crise de l'automobile.