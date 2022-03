DS 4 : laquelle choisir ?

Pour DS Automobiles, le luxe à la française rime souvent avec extravagance. C’est pourquoi, depuis quatre ans, les nouveaux modèles de la marque affichent un design que l’on peut qualifier de chargé. Ce n’est pas le cas de la nouvelle DS 4, qui bien que reprenant l’identité stylistique de la marque, le fait de manière plus subtile et affiche des lignes très élégantes. C’est pourquoi le Festival Automobile International l'a couronné plus belle voiture de l’année 2022.

Si extérieurement, la DS 4 affiche des lignes plus sages, à l’intérieur elle est aussi moins clinquante que les autres modèles de la marque française avec un tableau de bord épuré et enveloppant, des matériaux toujours haut de gamme et une ergonomie en progrès comme en témoignent les commandes des vitres électriques qui se trouvent désormais dans les contreportes et non plus sur la commande centrale.





Cinq moteurs dont de l’hybride rechargeable

Sous le capot de cette auto, on trouve une multitude de motorisations. Il y a des moteurs essence PureTech trois cylindres de 130 ch et quatre cylindres de 180 et 225 ch. Un diesel de 130 ch complète l’offre et une motorisation hybride rechargeable (E-Tense) de 225 ch joue le rôle du haut de gamme. Si pour aller lutter contre le haut de gamme allemand, la puissance de ces motorisations peut paraître un peu juste, ce n’est pas si grave, car la DS 4 n’est pas vraiment une berline sportive et cultive le confort. Ce n’est pas forcément visible en ce qui concerne l’habitabilité qui est juste dans la moyenne de la catégorie, il manque un peu d’espace aux genoux et pour la garde au toit à l’arrière. Seule la capacité du coffre de 430 litres (mais 390 litres pour la version hybride) permet à la DS 4 de faire partie des bons élèves. Mais le bonus confort de la DS 4 c’est sa suspension pilotée avec le système DS Scan Active Suspension qui grâce à une caméra qui analyse la route devant la voiture permet de gommer les inégalités de la chaussée. Ce dispositif est en option (1 100 €) avec toutes les finitions et de série avec la motorisation hybride rechargeable E-Tense.

Une caméra qui scanne la chaussée

En ce qui concerne l’équipement, la DS 4 fait le plein en entrée de gamme et voit son équipement progresser avec les finitions supérieures. Il y a (huit finitions au menu : Bastille, Bastille +, Trocadero, Rivoli, Performance Line, Performance Line +, Cross trocaderoi et Cross Rivoli et un catalogue d’options bien fourni. En ce qui concerne la sécurité, on a droit à de la conduite semi-autonome avec le système Drive Assist qui fonctionne efficacement, centrant la voiture sur sa voie qu’elle peut suivre même sur une départementale, mais le régulateur de vitesse actif manque de douceur. Avec cette auto on peut opter pour la vison tête haute, mais aussi pour la vision nocturne avec une caméra infrarouge dans la calandre qui détecte piétons et animaux jusqu’à une distance de 200 mètres. Cette vision nocturne s’affiche dans l'instrumentation numérique. Pour les mélomanes, qui pourront profiter d’une DS 4 bien insonorisée, l’option HiFi System FOCAL Electra (de 1 000 € à 3 750 € en fonction de la finition) va les combler. Huit finitions sont au programme de cette auto, dont deux finitions pour la variante DS 4 Cross qui se différencie de DS 4 normale par des barres de toit, des inscriptions Cross à l’avant, des jantes spécifiques, un patin sous le bouclier avant et une quasi-absence de chrome. Ce n’est qu’un pseudo-SUV, mais le résultat esthétique est plutôt bon.

Comme une Peugeot 308 en un peu moins vive

Sur la route, du fait de sa plateforme empruntée à la nouvelle Peugeot 308, la DS 4 a un comportement sécurisant. Moins dynamique que sa cousine du Lion, elle dispose d’une direction précise qui remonte bien les informations, d’un train arrière rigoureux, d’un châssis bien suspendu et d’une insonorisation parfaite. On peut lui reprocher une prise de roulis plus importante, des changements de cap légèrement plus paresseux. Mais c’est vraiment le confort de roulement qui est son principal atout. Les moteurs sont tous associés à une boîte auto à huit rapports.

Une concurrence relevée

Face aux Audi A3, BMW Série 1 et Mercedes Classe A qui animent avec bonheur la catégorie des compactes dites premiums, la DS 4 ne manque pas d’atouts : confort d’un très haut niveau, finition haut de gamme, excellentes qualités routières. Seuls un manque de dynamisme et une habitabilité moyenne peuvent lui être reprochés. Avec cette auto, qui conserve un style original, mais moins clivant que celui des autres modèles de DS Automobiles, la marque de luxe française pourrait voir enfin s’envoler ses ventes. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

La nouvelle DS 4 en dix points