En direct du Mondial : les SUV à ne pas manquer !

Renault Austral : une vraie personnalité !

L’Austral, c’est le nouveau SUV compact de Renault. Il remplace un Kadjar particulièrement fade, et ne manque pas de personnalité, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. La planche de bord adopte une double dalle numérique en L très agréable et fluide à utiliser, tandis que la finition est soignée. On apprécie aussi la banquette arrière coulissante, la bonne habitabilité et le volume de coffre.

Sous le capot, pas de diesel, uniquement un trois cylindres 1.2 turbo essence de 130 ou 160 ch en microhybride, ou 200 ch en full hybride. Pas de version rechargeable pour le moment, les prix oscillent entre 33 400 et 44 900 €.

Wey Coffee 01 : un hybride à l'autonomie électrique record !

Le Wey Coffee est un grand SUV Chinois de 4,87 m, soit un gabarit à mi-chemin entre les Audi Q5 et Q7. Sa force, c’est de proposer une motorisation hybride rechargeable dotée d’une grosse batterie de 41,8 kWh (l'équivalent d'une batterie de Renault Mégane EV40 100 % électrique !), qui autoriserait 145 km d'une traite sans brûler une goutte d'essence. Son prix : à partir de 55 900 €. Intéressant, d’autant que l’intérieur est spacieux et raffiné. Reste à savoir si le moteur thermique sera plaisant et pas trop gourmand une fois la batterie vide, car il aura tout de même 2 350 kg à entraîner…

Jeep Avenger : du style 100 % électrique !

L’Avenger est le nouveau petit SUV de Jeep. Plus petit que le Renegade (-16 cm), il utilise la plateforme des Peugeot 2008, DS 3 et Opel Mokka, et ne sera proposé qu’en électrique sur notre marché. Il sera animé par un moteur de 156 ch, alimenté par une batterie de 54 kWh. De quoi assurer 400 km en moyenne selon la marque et 550 km en cycle urbain. Ce que nous vérifierons dès que possible. Jeep annonce une capacité de recharge de 100 kW en courant continu. De quoi passer de 20 à 80 % de charge en 25 minutes. Son look comme sa présentation intérieure font mouche, c’est l’un des véhicules les plus admirés du salon. L'habitabilité est dans la moyenne de la catégorie et le volume de coffre intéressant avec une contenance de 380 litres.

DS7 restylé : plus chic et plus puissant !

Le DS7 bien sûr est l’une des stars du salon, c’est la poule aux œufs d’or de la marque et le récent restylage lui donne encore plus de cachet avec une nouvelle calandre plus rectiligne et d’inédits feux de jours à LED. L’ambiance à bord est toujours très chic et les écrans ont été modernisés.

Sous le capot plus d’essence classique : on retrouve le diesel de 130 ch, les hybrides rechargeables de 225 et 300 ch, qui se voient rejoints désormais par une version sportive de 360 ch.

BYD ATTO 3 : un SUV compact électrique très bon marché

BYD est l’un des constructeurs chinois les plus actifs du moment et la marque attaque notre marché avec ce SUV dont le gabarit rappelle le Peugeot 3008, sauf qu’il est tout électrique. Sa batterie de 60,4 kWh lui offrirait une autonomie de 420 km et son moteur offre 204 ch et une accélération de 0 à 100 km en 7,3 s. La recharge rapide lui permet de retrouver 80 % de ses possibilités en 30 minutes. Intéressant, d’autant que le ticket d’entrée est fixé à 38 000 € "seulement", hors bonus gouvernemental de 6 000 €. En termes d’habitabilité, l’empattement de 2,70 m assure aux passagers arrière un bel espace aux niveaux des jambes. En revanche, le coffre apparaît un peu juste avec 440 dm3.

Vinfast VF9 : le mastodonte Vietnamien

Parmi les nouveaux acteurs du Mondial, il y a aussi Vinfast : pas un constructeur Chinois non, mais Vietnamien. Et celui-ci fait une entrée remarquée au Mondial avec un gros SUV 7 places de plus 5 m de long : le VF9. Un véhicule 100 % électrique qui propose au choix deux énormes batteries de 92 kWh ou 123 kWh pour respectivement 438 km et 594 km d’autonomie.

Pour élancer ce gros bestiau, deux moteurs sont mobilisés et développent de concert 408 ch. De quoi effacer le 0 à 100 km/h en 6,5 secondes. Côté tarif, l'offre oscille entre 58 700 et 64 100 €, ce qui paraît très compétitif, d'autant que le VF9 apparaît sérieusement fabriqué mais attention : il faudra ajouter une location de batterie à raison 120 € par mois.