La BMW 120d n'est pas encore has been

De série, la BMW 120d possède comme la 120 essence les grands écrans du combiné d’instrumentation et de la tablette tactile centrale, évidemment compatible avec Apple Carplay et Android Auto. Il y a aussi une climatisation automatique (mais monozone), les feux full LED, des jantes de 17 pouces ou encore des rétroviseurs rabattables électriquement. Côté présentation, ça pourrait être pire mais la voiture ne paraît pas flamboyante dans la finition de départ.

La dotation de série reste donc correcte, même s’il faut passer comme d’habitude par les options pour améliorer le contenu technologique et la présentation. Le régulateur de vitesse adaptatif avec système de maintien dans la voie demande 850€, le système hi-fi haut de gamme Harman Kardon 810€ et l’affichage tête haute (compris dans un pack ajoutant aussi les caméras 360 degrés, des projecteurs anti-éblouissement, la recharge à induction ou encore la navigation à réalité augmentée), 3 600€. Le niveau M Sport Design ajoute des jantes de 18 pouces et une carrosserie à l’allure plus « sportive », le niveau M Sport haut de gamme complète avec une suspension rabaissée, une direction spécifique et une présentation intérieure améliorée.

Le point techno : un amortissement passif - actif La suspension SelectDrive M (de série sur la finition M Sport) ne permet plus de choisir entre les modes confort et sport depuis l'habitacle. Elle comprend des amortisseurs à gaz bitube conventionnels qui font varier automatiquement la réglage en fonction des conditions de roulage, en temps réel. Ce réglage est déterminé par la soupape du piston lors de la détente (sens de traction) et par la soupape de fond (sens de compression) lors du débattement. Un module de vanne supplémentaire fonctionnant uniquement dans le sens de traction est utilisé sur les amortisseurs à sélection de fréquence. Le module de vanne est vissé sur la tige, en dessous de la soupape du piston. Ce module de vanne est constitué d'un ensemble de disques mobiles dans le sens axial. Une canalisation d'huile intégrée dans la tige relie le module de vanne avec le volume d'huile situé au-dessus de la soupape du piston. Il en résulte lors de la détente un flux d'huile dépendant de la fréquence parallèle (by-pass) au flux d'huile qui traverse la soupape du piston. Ce by-pass permet de réduire la force d'amortissement de l'amortisseur d'environ 50 % au maximum. L'adaptation de la force d'amortissement s'effectue en quelques fractions de seconde. Un alésage dans le module de vanne relie la canalisation d'huile avec une chambre de pression située sous l'ensemble de disques. Lorsque la pression augmente dans la chambre de pression, l'ensemble de disques ferme le by-pass et la force d'amortissement maximale est disponible.