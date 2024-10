La BMW 120d n'est pas encore has been

La nouvelle BMW Série 1 ne comprend qu’une version diesel à son catalogue, la 120d affichée à partir de 41 550€. La Mercedes Classe A, elle, en possède deux : la 118d de 116 chevaux affichée à partir de 40 449€ et la 200d de 150 chevaux affichée à partir de 42 449€. L’Audi A3, de son côté, propose toujours un diesel de 150 chevaux en version 35 TDI à partir de 40 600€.

La BMW est très légèrement plus chère en entrée de gamme diesel, mais elle surclasse ses deux rivales au registre des émissions de CO2 (et donc du malus écologique français). Elle ne supporte que 100€ dans sa « pire » configuration alors que ses concurrentes peuvent monter à 650€. N’oublions pas non plus la Volkswagen Golf TDI certes moins « premium », affichée à 40 420€ avec un diesel de 150 chevaux et avec 240€ de malus maximal en version « toutes options ».

A retenir : un avantage de consommation persistant

A l’heure où les moteurs essence font de gros progrès et que la législation fait tout pour pousser le diesel vers la sortie, est-il encore pertinent d’opter pour une compacte premium diesel ? Dans le cas de la BMW Série 1, cette motorisation conserve un gros avantage de consommation pour un surcoût de 2 600€ par rapport au moteur essence de puissance similaire (120). Les très gros rouleurs y verront donc toujours un intérêt, d’autant plus que cette 120d offre vraiment un agrément de pointe au-delà de ses basses consommations et n'a rien d'un diesel "agricole". Reste le problème du contexte politique, avec le risque de voir certaines grandes villes interdire la circulation de ces moteurs à moyen terme dans leurs ZFE (mais rien n’est moins sûr). Pour ceux qui ne font que très rarement de longs trajets, le choix de l’essence restera aussi plus indiqué. Ces derniers pourront même se reporter sur la "petite" 116 de 122 chevaux, affichée à partir de 34 950€, à condition de se contenter de performances plus modestes.

Caradisiac a aimé

Le raffinement de la motorisation

La consommation vraiment basse

La présentation intérieure de qualité

Caradisiac n'a pas aimé

Les places arrière toujours limitée en garde au toit

Le coffre au volume moyen

L'interface pas irréprochable