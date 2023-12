Essai - Nissan Ariya 87 kWh E-4ORCE 306 ch (2023) : une transmission intégrale trop gourmande !

EN BREF Version 4 roues motrices 306 ou 394 ch À partir de 56 300 €

Nissan et l’électrification, c’est une vieille histoire. En effet, on a tendance à oublier que le constructeur japonais était l’un des premiers à se lancer dans l’électrification avec la Leaf de première génération. Rapidement le succès a été au rendez-vous, mais ensuite les choses se sont dégradées. La seconde n’a pas rencontré l’engouement escompté et progressivement Nissan s’est fait dépasser par la concurrence. Son avance a donc fondu comme neige au soleil. Les dirigeants ont pris conscience de ce retard et ont élaboré le plan stratégique de Nissan "Ambition 2030". À cette date, la firme nipponne prévoit de commercialiser 19 modèles électriques dont certains seront alimentés par des batteries solides développées en interne, promises moins chères et plus rapides à charger. En attendant l’arrivée de la remplaçante de la Micra en 2026, l'Ariya, premier modèle de cette nouvelle orientation de marque doit assurer seul -si l’on met de côté la vieillissante Leaf.

Esthétiquement, cet Ariya affiche des lignes très futuristes, qui passent notamment par une immense calandre pleine de teinte noire ressemblant à celle des productions électriques de Mercedes. Elle est entourée par des projecteurs au design travaillé en particulier les feux de jour. Et pour renforcer ce look, qui ne manque pas de personnalité, il est aussi possible de piocher dans les options en choisissant par exemple la peinture bicolore « Akatsuki Copper » à 1 200 € ou même les jantes 20 pouces à 1 000 €.

Avec sa longueur de 4,60 m, ses jantes de grand diamètre et sa ceinture de caisse élevée, l’Ariya en impose et il faut bien reconnaître qu’il est plus à l’aise sur route qu’en ville ou ses dimensions peuvent se révéler contraignantes.

À l’intérieur, l’Ariya impressionne aussi avec une planche de bord épurée qui se compose d’une double dalle numérique de 12 pouces chacune. L’instrumentation numérique est pour sa part secondée par un affichage tête haute. L’écran multimédia n’est clairement pas le meilleur du segment avec des graphismes assez basiques et une ergonomie un peu complexe. Les principales originalités résident toutefois au niveau des boutons de climatisation intégrés, mais aussi de la console centrale.

Électrique, celle-ci peut s’avancer par l’intermédiaire d’un bouton implanté sur le côté. Elle comprend le levier de vitesses, les modes de conduite, la commande de la e-pedal et l’ouverture de la boîte à gants centrale elle aussi électrique, qui est également une autre des particularités de cette Ariya.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Grâce à sa taille généreuse, l’Ariya est pourvue d'une habitabilité généreuse quelle que soit la place que vous occupiez. Ainsi, la console centrale non solidaire de la planche de bord permet de dégager de la place. Dommage que celle-ci imposante ne soit pas très pratique car elle ne propose que peu de rangements et les prises de recharge sont peu accessibles. À l’arrière, les occupants seront particulièrement choyés avec un vaste espace aux jambes et même la place centrale est exploitable en l’absence du tunnel de transmission.

Comme c’est le cas souvent des modèles électriques avec deux moteurs, le coffre est pénalisé par l’implantation du second bloc. Résultat, celui-ci dispose de 415 litres contre 468 litres pour la version deux roues motrices. La perte de volume de 53 litres est plutôt raisonnable et il est toujours possible de stocker les câbles sous le plancher.

Avec la batterie de 87 kWh, l’Ariya est commercialisée avec trois moteurs (242 ch, 306 ch et 394 ch). Après l’essai du premier, place désormais à la version intermédiaire. Celle-ci développe 64 ch de plus mais surtout c’est l’arrivée du second moteur qui fait la différence puisque le couple atteint maintenant 600 Nm, soit le double de la version deux roues motrices. Parmi les autres conséquences, on notera également une amélioration naturelle des performances avec un 0 à 100 km/h abattu en 5,7 s contre 7,9 auparavant et une vitesse maximale qui gagne 40 km/h pour accrocher les 200 km/h. Revers de la médaille, le poids déjà conséquent sur la version deux roues motrices grimpe encore pour osciller suivant les finitions entre 2 260 et 2 300 kg (soit une augmentation de 130 kg). Pour ce qui est de l’autonomie, notre modèle d’essai est annoncé pour 509 km soit 16 de moins que la version à un seul moteur.

A l’usage, avec de telles spécificités et comme on pouvait s’y attendre les accélérations sont particulièrement toniques. Toutefois, ce n’est pas sur le terrain des performances que l’on attend cet Ariya, mais plus sur le confort, caractéristique classique pour un véhicule à destination familiale. Et dans ce domaine, il nous en donne pour son argent avec une excellente insonorisation que ce soit en matière de bruit de roulement ou de bruit d’air. Il garantit ainsi un grand silence de fonctionnement à bord, très plaisant pour les occupants. Cela va de pair avec un amortissement efficace couplé à des sièges moelleux qui permettent de trouver une position de conduite optimale mais aussi parcourir de longs trajets sereinement et ce malgré des jantes de 20 pouces et l’absence de suspensions pilotées.

Sans être particulièrement dynamique, l’Ariya s'avère aussi agréable à conduire avec une direction consistante et précise. La pédale de frein offre un ressenti assez naturel. En revanche, attention, contrairement à ce que l’on pourrait penser la fonction « e-Pedal » n’est pas un système « one pedal » car elle n’est pas capable d’arrêter totalement la voiture, il s’agit juste d’une simple régénération augmentée. Les différences à la conduite avec la version deux roues motrices sont donc quasi imperceptibles. L’ajout de la transmission intégrale permettra par conséquent d’être plus à l’aise sur route glissante ou à la montagne. Mais le prix à payer est élevé puisque la consommation du fait du second moteur explose. Ainsi, nous avons relevé une moyenne de 22,5 kWh/100 km, soit une autonomie réelle de 390 km. Des chiffres bien éloignés de la version deux roues motrices avec laquelle nous avions enregistré 18,1 kWh/100 km avec certes des conditions météorologiques plus favorables (env 10° contre 22°) et bien évidemment une puissance moindre pour notre véhicule du jour.

Enfin, pour la recharge, comme nous l’avions précédemment signalé, l’Ariya n’est clairement pas le meilleur de sa catégorie puisqu’il ne supporte que du 7,4 kW en courant alternatif. Il faudra passer par les options (1 000 €) pour récupérer le chargeur de 22 kW. En continu, il accepte jusqu’à 130 kW, soit 40 minutes pour passer de 0 à 80 % de la capacité de la batterie.