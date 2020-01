Essai - Peugeot 2008 Puretech 130 ch (2020) : la meilleure motorisation?

En bref Version essence intermédiaire 130 ch À partir de 23 300 €

Le segment des SUV urbains est sans aucun doute possible le plus porteur du moment. Quand on est un constructeur français, impossible de ne pas bien y figurer. C’est déjà le cas pour Peugeot mais la firme au lion se doit de faire mieux et battre son éternel rival. Jusqu’à aujourd’hui, la première génération de 2008, pourtant en fin de vie, réalise un beau score avec près de 62 000 exemplaires écoulés, mais ce n’est pas suffisant pour devancer le Captur. Ce dernier dépasse, en effet, les 70 500 ventes.Mais attention, les choses risquent bien de changer en 2020 puisque les Captur et 2008 ont été renouvelés en cette fin d’année 2019. Les cartes sont donc rebattues.

Esthétiquement, ce 2008 n’est en rien semblable avec l’ancienne génération. Fini le break surélevé et place au vrai SUV avec les codes stylistiques typiques de la catégorie comme les roues de gros diamètre, un capot horizontal et une calandre verticale. Comme pour le 3008, le style affirmé partage de nombreux points communs avec les dernières productions à l’image des feux de jour verticaux ou le chiffre sur le capot, qui vient chapeauter la calandre. Le 2008 possède quelques particularités à l’image des triangles présents sur le profil au niveau des portes avant et arrière.

Une présentation moderne

Dans l’habitacle, Peugeot a fait simple en reprenant la planche de bord de la dernière 208. Le 2008 bénéficie de la nouvelle génération de i-cockpit composée notamment de l’instrumentation numérique 3D dont Peugeot est toujours le seul constructeur a en disposer, mais également du petit volant à double méplat et de l’écran multimédia pouvant atteindre 10 pouces.Comme nous avons pu déjà le constater lors de nos précédents essais et comparatifs, les aspects pratiques sont la principale faiblesse de la dernière 208en raison d’un volume de chargement de seulement 434 litres, ce qui est moyen pour la catégorie. Et il ne faut pas espérer de miracle du côté de l’habitabilité, qui est juste dans la moyenne de la catégorie.

Question équipement, notre modèle d’essai en finition « GT Line » soit le 3e niveau reçoit les feux de route automatiques, les phares full LED, les antibrouillards LED, l’aide au stationnement avant, le toit peint en noir, les vitres et lunettes arrière surteintées ainsi que la navigation sur écran tactile 10 pouces.

Toujours aussi agréable sur route

Moteur essence intermédiaire entre le Puretech 100 et le 155 ch que nous avons essayé lors de notre premier test, le 130 ch est une motorisation connue dans le groupe PSA puisqu’elle équipe de nombreux modèles que ce soit chez Peugeot, Opel, DS ou Citroën. Avec ses 230 Nm de couple (soit 10 Nm de moins que le 155 ch), le 1.2 fait preuve d’une belle tonicité avec des relances punchies comme le prouve le 0 à 100 km/h abattu en 8,9 s ( 0,7 s de plus que le 155 ch). On doit aussi ce dynamisme au contrôle du poids puisque le 2008 ne pèse « que » 1 192 kg, ce qui est plutôt bien pour la catégorie. Malgré cela, on retrouve le défaut classique de cette architecture (trois cylindres de petite cylindrée turbocompressé) à savoir une consommation conséquente. Nous avons ainsi relevé une moyenne avoisinant les 7,3 l/100 km, ce qui représente plus d’un litre de moins que son grand frère. La sonorité typique de ce type de moteur est assez marquée, notamment lors des phases d’accélération.

Sur route, les prestations sont conformes à ce que nous a habitués Peugeot en ce moment. Les progrès par rapport à la précédente génération de 2008, qui était déjà un bon élève dans cet exercice sont sensibles, avec notamment une meilleure insonorisation que ce soit des bruits d’air ou de roulement. Le nouveau 2008 est clairement l’un des SUV urbains les plus agréables à conduire du moment. La direction est précise avec une bonne consistance, les mouvements de caisse particulièrement bien contrôlés, sans que tout cela se fasse au détriment du confort, qui reste de très bon niveau, notamment avec les jantes 17 pouces.