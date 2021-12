En bref A partir de 39 995 € SUV familial 7 places 2 ou 4 roues motrices

Le Volkswagen Tiguan Allspace, version longue du Tiguan, s’offre à son tour un restylage de milieu de carrière. Lancée en 2017, elle s’est écoulée à plus de 1,5 million d'exemplaires dans le monde. Autant dire que ce restylage est stratégique pour le SUV familial de Volkswagen qui constitue dans certains cas la seule offre « Tiguan » sur certains marchés stratégiques comme les Etats unis.

dailymotion Essai vidéo - Volkswagen Tiguan Allspace (2021) : maxi place et maxi prix

Le Tiguan Allspace a droit aux mêmes évolutions que son petit frère, à savoir des changements esthétiques mineurs mais visibles. Cela se constate sur le bouclier, les optiques redessinées façon Golf 8 et la signature lumineuse qui court le long de la calandre. Comme son petit frère, il peut profiter de feux matriciels à LED en option, dont le faisceau permet d’éclairer bien plus loin sans éblouir les usagers de la route. Ces optiques s’accompagnent de clignotants à défilement, présents également à l’arrière où les changements sont plus discrets. Des feux inédits à LED apparaissent au-dessus du monogramme « Tiguan » frappé au centre du hayon.

Ce petit coup de jeune est discret mais fonctionne plutôt bien, tout du moins, pour l’extérieur. Il est possible de muscler la ligne avec un kit carrosserie et des jantes de 19’’ livrés avec la finition R-Line, celle de notre essai, facturée 50 065 € hors options et hors malus. Car le Tiguan Allspace écope d’une pénalité fiscale avec quasiment toutes ses motorisations. Ici, elle atteindra 1 504 € (155 g de CO2/km) à compter du 1 janvier 2022 pour nôtre version d’essai. Son poids à vide, sous les 1 800 kg, lui permet d’échapper à la nouvelle taxe sur le poids qui entrera en vigueur à la même date.

A l'intérieur, la plus grosse évolution concerne l’apparition de commandes de climatisation tactiles, jolies mais moins efficaces qu’une molette traditionnelle. On note aussi l’arrivée d’un volant capacitif, qui permet de signaler sa présence en posant sa main sur le volant lorsque le système de conduite autonome de niveau 2 est enclenché. Malgré un dessin de mobilier un poil vieillissant par rapport à la concurrence, le Tiguan nous réconcilie avec les dernières productions Volkswagen en offrant une qualité de fabrication digne de ce nom. Le système multimédia compatible Android et Carplay sans fil, est l'un des plus performants du marché.

Grâce à longueur supérieure de 22 cm et son empattement allongé de 11 cm par rapport au Tiguan court, l’Allspace profite toujours d’un espace XXL aux places arrière, d’une banquette arrière coulissante (fractionnable 2/3 – 1/3) et d’un coffre pouvant contenir 700 litres en version 5 places et 270 litres lorsque les deux sièges supplémentaires sont déployés. Un joli score sur le marché des SUV familiaux mais un Peugeot 5008 s’avère plus modulable avec ses 3 sièges arrière indépendants (certes plus étroits) alors qu’un Kia Sorento propose pratiquement les mêmes volumes tout en étant équipé d’une batterie additionnelle en raison de sa motorisation hybride rechargeable.

Si le confort est vraiment bon aux places arrière notamment grâce à une banquette à l’assise large et moelleuse, les deux sièges supplémentaires serviront davantage de dépannage sur de courts trajets. En revanche, une chose ne change pas : les rangements. Ils foisonnent à l’image des vastes bacs de portières, de l’accoudoir modulable, du double porte-gobelet, et même un plafonnier aménagé à la manière d’un ludospace. Les passagers arrière profiteront de dossiers de sièges inclinables, d’une banquette chauffante, d’une climatisation régulée, d’un port USB-C et d’une prise allume cigare. L’idéal pour les voyages en famille.