Le Mans 2027, c’est dans un peu plus de six mois, mais il faut tenir le public en haleine d’ici là. Certes, la nouvelle Ford GT41 sera engagée dès le mois de mars 2027 au Qatar pour l’ouverture du championnat du monde d’endurance, mais c’est bel et bien la boucle mancelle et la victoire que l’Américain vise avec cette lointaine héritière de l’auto qui a terrassé Ferrari en 1966.

Soixante et un ans après ce triplé historique, Ford entend donc rééditer son exploit. Et c’est une idée plutôt bienvenue étant donné le déficit d’image de l’ovale en Europe. Alors la firme s’est donné les moyens de jouer le teasing.

Coucou, la revoilou

Premier épisode : un film « manifeste ». C’est une pub, payée par le constructeur et diffusée aux États-Unis lors du match de Thanksgiving opposant les Detroit Lions aux Chicago Bears en foot américain le 26 novembre dernier. Le constructeur se sentait chez lui puisque l’épreuve se déroulait justement au stade Ford Field de Detroit. Manque de chance, Chicago l’a emporté, mais les spectateurs ont non seulement découvert le film « manifeste », mais aussi l’hypercar en vrai.

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Le film en question, réalisé par Zack Snyder, le cinéaste de Sucker Punch ou 300, est beaucoup moins énervé que nombre de ses œuvres passées. On suit, pendant deux minutes, le voyage d’un conteneur quittant l’atelier même qui avait servi de décor à la GT40 dans le plutôt réussi Le Mans 66. Le container quitte le hangar et voyage en camion, en train puis en avion, vers sa gloire future.

On découvre à la fin que la boîte bleue, où il est indiqué en très gros « Go Like Hell » (va comme l’enfer), renferme une GT41 animée par le V8 atmosphérique de 5,4 litres hybride, qui va faire quelques tours de piste numériques sur un circuit que l’on imagine sarthois.

Pour la voix off, où il est beaucoup question de la gloire de l’Amérique et de la capacité de croire en son talent, les producteurs n’avaient évidemment pas d’autre solution que de porter leur choix sur Matt Damon, le comédien qui interprétait Carroll Shelby dans le film sur l’épopée d'il y a 60 ans. Le film avait plutôt brillamment ressuscité le mythe en 2019, au moment où la version moderne de la GT trouvait ses clients dans le monde.

Une future auto de (petite) série ?

Ford a donc régulièrement entretenu sa légende mancelle et continue de le faire. Aujourd’hui, si son film se veut un « manifeste », c’est peut-être parce que c’est une pub qui n’a pas une auto à vendre, mais une marque tout entière. Mais qui sait si, un jour, cette GT41 ne deviendra pas une supercar de route, comme celle qui l’a précédée il y a une dizaine d’années ? Elle pourrait se vendre à quelques riches happy few triés sur le volet et capables de débourser 500 000 euros, le prix de la version 2017. Le prix de la légende.