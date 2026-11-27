On n’avait plus vu Ford à ce niveau depuis 60 ans. Certes, le constructeur américain était encore présent aux 24 Heures du Mans et dans le championnat du monde d’endurance (WEC) en 2019 après de nombreux succès. La Mustang GT3 fait actuellement partie des machines incontournables en GT dans le monde, y compris aux 24 Heures du Mans.

Mais un programme Ford au plus haut niveau de l’endurance et dans la catégorie reine, on n’avait plus vu ça depuis 1969 et la dernière année de l’épopée des GT40 aux 24 Heures du Mans quand le constructeur américain était venu terasser Ferrari dans la Sarthe.

La GT41 après la GT40

Ford est donc officiellement de retour aux 24 Heures du Mans et dans le reste du championnat du monde d’endurance (WEC) avec la GT41. Le nom fait référence, comme à l’époque de la GT40, à la hauteur de la voiture (41 pouces entre « le sol et la prise d’air »). C’est l’équivalent de 1,04 mètre, hauteur assez typique pour des voitures de course (et cette fois, il n’y aura pas de version routière d’homologation !).

La GT41 est techniquement une LMDh, comme les Cadillac, Genesis et autres Porsche 963 (toujours présente aux Etats-Unis en ALMS) et contrairement aux Ferrari, Aston Martin et autres Toyota. Elle utilise une monocoque signée des Français d’Oreca et un V8 atmosphérique de 5,4 litres dérivé du bloc de la Mustang, accouplé comme l’impose la réglementation LMDh à un moteur électrique.

La voiture prendra part à l’ensemble de la saison 2027 du championnat du monde d’endurance et aux 24 Heures du Mans. A noter que Ford en a profité pour diffuser un clip publicitaire signé Zak Snyder où l’acteur Matt Damon, star de Ford vs Ferrari, prête sa voix. Mais l’élément le plus intéressant de cette courte vidéo, c’est la très belle sonorité de V8 de la voiture !

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Rappelons que la saison 2027 du championnat du monde d’endurance se tiendra sans le moindre constructeur français : Alpine et Peugeot viennent de se retirer.