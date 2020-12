Hyundai Tucson (2021) : rendez-vous lundi 7 décembre pour les premières images de l'essai

Il est bien loin l'époque où les modèles du constructeur passaient totalement inaperçus. Après avoir fait une percée remarquée dans le monde des véhicules hybrides, Hyundai nous propose aujourd'hui des modèles nettement plus séduisants à l'image de ce Tucson.

Le nouveau SUV compact se distingue avant tout par sa face spectaculaire avec des projecteurs et la calandre qui semblent ne faire qu'une. Le résultat est surprenant et vraiment original. On remarque également le profil très travaillé avec des lignes de caisse particulièrement marquées notamment sur la partie arrière. Même constat à l'arrière avec des feux en forme de griffes.

À l’intérieur, la montée en gamme voulue pour le constructeur coréen se confirme avec une planche de bord très épurée composée d'une instrumentation numérique de 10,25 pouces et d'un écran multimédia mesurant la même taille. Le dessin est agréable.

L'autre grande nouveauté réside dans le recours massif à l'hybridation 48V. Ainsi, le Tucson va être commercialisé en essence (1.6 T-GDI 150 ch BVM6 / DCT-7), diesel (1.6 CRDi 136 ch), hybride (230 ch) et hybride rechargeable (265 ch).

Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premiers essais de ce nouveau Tucson qui auront lieu dans la région d'Orléans. Pour l'occasion, nous testerons la version hybride de 230 ch.