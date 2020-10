Kia Stonic: bien de son temps - Salon de l'auto Caradisiac

La catégorie des SUV citadins est l’une de celles qui compte le plus d’acteurs (de talent). On y trouve, pêle-mêle, les Peugeot 2008, Renault Captur, Citroën C3 Aircross, Seat Arona et autres Toyota Yaris Cross (liste non exhaustive), et il faut jouer des coudes (ou des portières) pour s’y imposer.

Le Kia Stonic, modèle lancé à l’automne 2017, satisfait pleinement au cahier des charges du segment. Son style est avenant, et ses 9 couleurs de carrosserie et 5 de toit autorisent 20 combinaisons de couleurs (certaines restant impossibles car trop peu harmonieuses).

Long de 4,14 m, soit 16 cm de moins qu’un Peugeot 2008, le Stonic accueille confortablement les trois passagers à l’arrière. En revanche, la banquette arrière ne coulisse pas et ne permet pas d’augmenter un volume de coffre inférieur à la moyenne du segment : avec 352 litres disponibles, il ne peut rivaliser avec un Renault Captur dont la capacité varie de 422 à 536 litres selon la position de l’assise arrière.

Pour animer l’auto, Kia a retenu deux moteurs essence et un diesel, tous turbocompressés. Le 1.0 T-GDi 100 ch s’accouple à une boîte à 5 rapports, tandis que le 1.0 T-GDi 120 laisse le choix entre une boîte manuelle 6 rapports ou automatique à 7 rapports. Quant au diesel 1.6 CRDi 115 ch, qui n'est pas le moteur le plus recommandable sur cette voiture, il fonctionne uniquement de concert avec une boîte manuelle à 6 vitesses.

Que vaut le Kia Stonic en occasion ?

Cliquez ici pour retrouver les avis de propriétaires de Kia Stonic

Le Kia Stonic en occasion Prix du Kia Stonic neuf: de 17 990 € à 25 190 € Prix du Kia Stonic d'occasion: de 13 000 € à 24 400 € Plus de 250 annonces de Kia Stonic d'occasion su La Centrale. Fiabilité : l'avis de Caradisiac Les marques coréennes ont bonne réputation en termes de fiabilité. Et les garanties proposées par ces marques, Hyundai et Kia, respectivement 5 ans kilométrage illimité et 7 ans/150 000 km, sont aussi rassurantes que commercialement attractives. Mais cette réputation n'est pas non plus surfaite. Même si l'on ne peut pas dire que tout soit 100 % parfait, les modèles des deux marques, souvent jumeaux techniquement, ne connaissent en moyenne que peu de gros soucis. Ainsi, le Stonic, qui va souffler sa troisième bougie cette année, présente un bilan très favorable, vierge de pannes récurrentes anormales. Il n'y a que des soucis isolés. Du tout bon !

