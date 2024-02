L'actu de la semaine en photo - Des électriques dans la neige et des SUV proscrits à Paris et vénérés en Europe

Dans ce rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, celles qui le sont moins mais qui par leur pertinence ont leur place ici : c'est le menu hebdomadaire destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

Le ski en MG, Byd ou Peugeot électrique ? C'est jouable

Ils l'ont fait. Les journalistes de Caradisiac ont tenté l'expérience et répondu à la question. Est-il possible, en partant de Paris, de gagner les stations de ski, mais aussi d'en revenir ? Julien Bertaux en MG4, Alan Froli en Byd Seal, Cedric Pinatel en Peugeot e-208, Alexandre Bataille en Tesla Model Y et Olivier Pagès en Hyundai Kona Electric ont enfilé un collant sous leur jean pour tenter, et réussir, l'aventure. Quant dernier rescapé de ce road trip, il vous fera découvrir sa propre expérience d'ici peu.

John Elkann remet l'église Stellantis au milieu du village automobile

L'affaire s'est emballée suite à quelques petites phrases de Carlos Tavares toutes en allusions et le landerneau en a déduit que Stellantis pourrait bien racheter Renault. Une rumeur qui a rapidement fait le tour de la planète automobile. Mais une semaine après les déclarations du directeur général du groupe, voilà que le président s'en mêle. John Elkann aurait écarté, selon l'agence Reuters, tout projet d'élargissement. les prochaines réunions du conseil d'administration devraient être plutôt animées.

Citroën ë-C3 : la star de l'année

Elle n'est pas en finale du trophée de la voiture de l'année, mais elle sera très certainement la star de 2024. C'est qu'avant même sa sortie, on ne parle que d'elle : la Citroën ë-C3, la petite électrique des chevrons à prix canon. Quelques chiffres la résument : 116ch, 320 km d'autonomie et 23 300 euros hors bonus en font la citadine idéale. Mais Alexandre Bataille ne s'en tient pas qu'à ces quelques données et il s'en est allé voir les hommes qui ont conçu l'auto, et qui ont réalisé l'exploit de l'électrique abordable que l'on pensait impensable il y a quelques années.

SUV for ever ?

Depuis que la mairie de Paris ne veut plus les voir, et que d'autres municipalités lui emboîtent le pas, on en a jamais autant parlé. Eux, ce sont les SUV, bannis de la capitale car surtaxés, n'ont pourtant jamais été aussi nombreux, et pas seulement en France. Ils représentent plus de 50 % des ventes européennes. Un taux et une progression que rien ne semble arrêter. Rien ? A part un retour plus bas sur terre dans la gamme des constructeurs peut-être, puisque de la citadine aux grandes familiales, tous les segments se sont SUVéisés.

