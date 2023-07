L’Opel Experimental fait encore son timide

Les constructeurs sont devenus experts en matière de « teasing ». Après avoir communiqué le nom de son concept la semaine dernière, l’Experimental, Opel publie une série de photos montrant plusieurs détails.

« L’Opel Experimental marque le début d’un nouveau chapitre pour notre marque. Elle a été dessinée dans le but de donner une vision tangible de la direction que prend Opel. Nous dévoilerons bientôt plus de détails, continuez à nous suivre », indique Florian Huettl, CEO d’Opel.

D’autres épisodes sont donc à venir. En attendant, ces images montrent une partie de la face avant, dont le nouveau logo est mis en évidence via deux bandeaux lumineux horizontaux en plus de celui qui court sur le bouclier et le capot. Le dessin des jantes est particulièrement travaillé, mais ce qui retient le plus notre attention est le cliché montrant une partie des optiques arrière.

Là encore, un bandeau lumineux est de la partie, il se détache nettement de la carrosserie. On note surtout la forte inclinaison du hayon, ce qui laisse penser que ce concept pourrait être un SUV ou un crossover façon coupé.

Le futur Grandland en approche ?

Il est encore trop tôt pour s’en assurer, mais ce concept pourrait préfigurer le remplaçant de l’Opel Grandland, le cousin technique du Peugeot 3008. La troisième génération du SUV français présente une partie arrière très inclinée, le futur Opel en héritera certainement.

Comme la maque nous le promet, d’autres éléments suivront en attendant de le découvrir pleinement à l’occasion du salon de Munich (IAA Mobility) qui se tiendra du 5 au 10 septembre 2023.