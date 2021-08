La beauté des laides - Subaru Baja : un peu berline, un peu pick-up, un peu tout, un peu trop à la fois

Tous les constructeurs traversent des décennies ou tout leur réussit. c'est le cas de Subaru dans les années quatre-vingt-dix. Surtout aux États-Unis. Au pays des autos gigantesques, les Japonais débarquent alors en masse avec des berlines plus petites, moins gloutonnes et plutôt fiables que les engins locaux. Et ça marche. Mais Subaru n'est pas de la taille de Toyota ou Nissan et cet autre nippon, spécialiste du 4x4 doit trouver une autre martingale pour s'imposer. Il va trouver une autre clientèle. Rurale mais moins rustique, bobo avant l'heure, celle-ci apprécie ces autos à quatre roues motrices, sans ostentation, mais avec une belle réputation de sérieux. La Legacy qui débarque en 1994 connaît un succès d'estime, mais sa version baroudeuse, l'Outback, qui déboule un an plus tard réalise un vrai carton. C'est la même auto, légèrement rehaussée, et rhabillée de boucliers et de passages de roues plus virils. Le carton est tel que la direction de Subaru explique que cette auto, et son succès aux US, a sauvé la maison. Un succès qui donne des ailes à la petite marque qui se dit qu'au pays des pick-up, on ne pourrait pas faire l'impasse sur une auto à benne. En ajoutant qu'il n'y a pas de meilleure base possible que l'Outback best-seller.

On a beau leur rétorquer que les Ford F150 et Chevrolet Silverado qui pointent en tête des ventes du marché américain sont plus grands que leurs propriétaires et presque plus longs que leur maison, ils n'en démordent pas et donnent l'exemple des berlines transformées en pick-up qui ont connu un joli succès comme la Chevrolet El Camino et la Ford Ranchero. Et d'ailleurs, Subaru lui-même a réussi à s'implanter aux US en 1978 grâce à une auto de ce genre : la Brat, un nom improbable pour une auto qui l'était tout autant, mais qui a eu son petit succès. Alors, Subaru va récidiver en faisant plus fort : en conservant ses quatre portes à une auto de moins de 5 m, benne comprise. L'idée du pick-up confortable et habitable comme une grande berline est née.

Pour son nom de baptême, Subaru souhaite un nom américain. Ce sera Baja, du nom des courses qui se déroulent façon rallye-raid dans le désert du Sud de la Californie et du nord du Mexique. L'engin, dessiné par Peter Tenn du bureau américain de Subaru, fait son apparition au salon de Los Angeles de l'an 2000 sous la forme d'un concept, puis en 2002 pour la version de série. Mais l'accueil est plutôt froid. En cause, une ligne déroutante et une benne pas assez grande. Car la plupart des pick-up (El Camino compris) permettent, au bas mot, d'y glisser une grosse palette de chantier voir un vélo, ou un jet-ski. Pas lui.

Pour le vélo, il faut en passer par un accessoire, une grille qui permet de rouler avec la ridelle baissée. Une trappe s'ouvre également entre la cabine et la benne pour glisser des objets plus longs, jusqu'à 1m90. Le tout est vendu plus de 35 000 dollars, soit 4 000 de plus que l'Outback à succès. Des tarifs, et des aménagements, plutôt décourageants qui font fuir les clients. Et pourtant, les prévisions de Subaru sont modestes. La marque ne prévoit pas d'en fabriquer plus de 24 000 chaque année dans son usine de Lafayette dans l'Indiana. Elle en vendra 30 000. Mais tout au long de sa carrière de 4 ans. Car en 2006, conscient du désastre, Subaru remballe son Baja. Quant à l'usine d'Indiana, elle va dès lors tourner à plein régime en fabriquant des Camry pour Toyota.

Un Baja vendu en France ? Pourquoi pas ?

Évidemment, le Baja n'a jamais été vendu en France, ni même en Europe. Pourtant, il aurait pu y trouver sa place. Car le pick-up a rencontré un joli succès sous nos contrées. Seul vrai 4x4 à échapper au malus jusqu'il y a peu, son look incongru plaît à près de 20 000 clients chaque année. Des pick-up qui, s'ils sont imbattables en off-road, sauf par quelques engins plus courts, ne sont pas des champions sur la route. En revanche, le Baja est aussi efficace sur l'asphalte que son frère l'Outback tout en étant relativement doué en dehors des chemins tout tracés. Sauf que dans les années 2000, les années Baja, l'image de Subaru était encore trop étroitement lié aux voitures de sport. Une image née des exploits en rallye de l'Impreza WRX. Les Forester, Legacy et Outback importées ici en ont souffert, et aujourd'hui, la marque est aussi confidentielle dans l'hexagone qu'une note secret-défense de l'Élysée. Évidemment, la WRX n'est pas seule en cause dans la désaffection française pour Subaru, et les moteurs inadaptés aux normes européennes y sont pour beaucoup. Il n’empêche qu'un "petit" pick-up bien suspendu et pourvu d'un moteur boxer de 2.5L de cylindrée, comme celui qui équipait le Baja, a de quoi faire rêver. Même si ce n'est pas un premier de la classe en matière de design.