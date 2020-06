La Clio championne d'Europe en mai (devant la Golf!)

Allez, une bonne nouvelle au sujet de Renault (ce qui n’est pas si courant ces derniers temps) : au mois de mai, la Clio 5 est devenue la voiture la plus vendue en Europe, devant l’indéboulonnable Volkswagen Golf. La citadine française s’est en effet écoulée à 15 916 exemplaires* (soit une baisse de 51% par rapport au mois de mai 2019, malgré tout), contre 13 098 à l’Allemande, qui a pâti il est vrai de problèmes de logiciels ayant ralenti ses livraisons.

Il n’empêche : les groupes français semblent faire d’une bonne capacité de rebond en cette période de reprise post- crise sanitaire. Dans un marché en baisse de 57% sur la période considérée (contre -74% au mois d’avril), ils parviennent à glisser 6 autres modèles dans le top 10 des ventes du Vieux continent.

On y trouve en effet les Peugeot 208 (3), Dacia Sandero (4), Renault Captur (6), Opel Corsa (8), Dacia Duster (9) et Citroën C3 (10)! De plus, on relève que DS, la marque premium du groupe PSA, n’aura vu ses volumes baisser « que » de 42%, quand Porsche aura ralenti de 46%. De fait, seuls Ferrari (-19%) et Tesla (-32%) font mieux.

Et sur les 5 premiers mois de l’année, le bilan est lui aussi « positif » dans le contexte perturbé que nous connaissons: la Golf se place en tête des ventes (95 000 unités), mais ce sont les Clio (81 000 ex.) et 208 (65 000 ex.) qui complètent le podium. A noter également, la bonne santé de la Skoda Octavia, qui prend la première place des ventes dans trois pays (Autriche, République Tchèque et Suisse) et le deuxième place en Finlande, Hongrie, Pologne et Slovaquie.

Du côté des électriques, la Renault Zoé est leader des ventes en Europe avec 26 268 voitures écoulées, en hausse de 37,2% par rapport à 2019. Elle devance de peu la Tesla Model 3 et ses 25 146 exemplaires, tandis que la Nissan Leaf marque le pas avec 10 764 clients.

*chiffres Jato Dynamics