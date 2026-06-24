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Volvo Xc60 (2e Generation)

Essai

Volvo XC60 T6 restylé : pourquoi la fiscalité française risque de doucher vos espoirs

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

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5. La fiche technique du Volvo XC60 T6

 

Volvo XC60 T6 restylé : pourquoi la fiscalité française risque de doucher vos espoirs

 

Les chiffres clés

Volvo Xc60 (2e Generation) II (3) 2.0 T6 AWD ULTRA
Généralités  
Finition ULTRA
Date de commercialisation 26/02/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 4,70 m
Largeur sans rétros 1,90 m
Hauteur 1,65 m
Empattement 2,86 m
Volume de coffre mini 468 L
Volume de coffre maxi 1 616 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 150 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 10 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 969 cm3
Puissance 335 ch
Couple cumulé 280 Nm
Autonomie en électrique combinée 80 km
Capacité batterie 18,80 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 8
Roues motrices 4x4
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 5.7 s
Volume du réservoir 71 L
Emissions de CO2 59 g/km (wltp)
Bonus malus max 4520
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