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Volvo Xc60 (2e Generation)

Essai

Volvo XC60 T6 restylé : pourquoi la fiscalité française risque de doucher vos espoirs

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

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2. Volvo XC60 restylé : un ticket d'entrée à 70 200 €, mais une dotation de haut vol

 

Volvo XC60 T6 restylé : pourquoi la fiscalité française risque de doucher vos espoirs

Pour son restylage, le Volvo XC60 articule sa gamme autour de quatre finitions : l’entrée de gamme Start, le milieu de gamme Plus, le haut de gamme Ultra, et la déclinaison esthétique Black Edition.

Autant le dire tout de suite : à 69 450 € le ticket d'entrée (hors options), on est en droit d'exiger le grand jeu. Heureusement, Volvo ne ratatine pas sa dotation de base. Dès la finition Start, la sécurité passive et active — l'ADN de la marque — est omniprésente, tout comme le confort.

Start (70 200 €) : Elle embarque le freinage d’urgence automatique (avec détection des véhicules, piétons, cyclistes et grands animaux… élans suédois obligent), l'aide à l’évitement de collision frontale avec action sur la direction, le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien dans la voie. Côté confort et look : châssis dynamique, airbags à foison (frontaux, latéraux, rideaux, genoux conducteur), clim bi-zone, caméra de recul, accès/démarrage mains libres, hayon électrique, rétros électrochromes, barres de toit et jantes alliage de 18 pouces. Le cockpit se soigne avec une instrumentation numérique de 12,3 pouces et un écran central de 11,2 pouces (système Google intégré, Apple CarPlay/Android Auto), complété par un chargeur par induction, une commande vocale évoluée et les mises à jour à distance (OTA).

Plus (+ 5 950 €) : Le cap supérieur apporte la conduite autonome de niveau 2, les sièges avant électriques à mémoire, la surveillance des angles morts, un purificateur d'air, l’excellent système audio Harman Kardon de 600 W, des jantes de 19 pouces et la petite touche chic : le levier de vitesses en cristal d'Orrefors.

Ultra (+ 5 400 €) : Le grand luxe ajoute le toit ouvrant panoramique en deux parties, les phares Full LED directionnels, la vision à 360°, l'affichage tête haute couleur, le combo volant/sièges (avant et arrière) chauffants, et des jantes de 20 pouces.

Black Edition (+ 1 400 €) : Cette déclinaison joue la carte du look ténébreux. Au programme : calandre, badges et emblèmes noir laqué, peinture métallisée Noir Onyx, jantes massives de 21 pouces spécifiques, sellerie sport en cuir Nappa/tissu anthracite et inserts en aluminium maillé.

Le point techno : Un vétéran qui a de beaux restes

Son système d'infodivertissement, entièrement développé avec Google, reste un modèle d'ergonomie et d'efficacité au quotidien (Google Maps natif, Google Assistant et Play Store).

 

 

 

 

Equipements et options

Version : II (3) 2.0 T6 AWD ULTRA

Equipements de sécurité

  • Feu antibrouillard AR

  • Déclenchement automatique des feux de detresse lors d&#039;un freinage d&#039;urgence

  • Indicateur de perte de pression des pneus TPMS

  • Contrôle de la transmission en descente HDC

  • Feux AR à LED

  • Assistance au démarrage en côte

  • Airbag genoux conducteur

  • Alerte franchissement de ligne active

  • Airbag passager désactivable avec témoin d&#039;indication (on/off)

  • Préparation pour le système Isofix (places latérales de la 2ème rangée de sièges)

  • Trousse de 1er secours et triangle de présignalisation

  • Airbags conducteur et passager

  • ABS

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Phares AV à LED avec feux du jour marteau de Thor

  • Airbags rideaux gonflables

  • Système de compréhension du conducteur avec altertes de distraction

Equipements de confort

  • Télécommande de verrouillage centralisé

  • Préparation pour le système Isofix (places latérales de la 2ème rangée de sièges)

  • Connexion Bluetooth

  • Ceintures de sécurité à inertie à 3 points d&#039;ancrage sur tous les sièges

  • Chargeur de téléphone par induction

  • Volant 3 branches gainé de Simili-Cuir

  • Rétroviseurs intérieur (sans contour) électrochrome

  • Volant Sport

  • Système radio DAB+

  • Accoudoir central AR rabattable

  • Système audio premium Harman Kardon

  • Radars de stationnement AV, AR et latéreaux

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables, électriques, chauffants et électrochromes

  • Sièges AR avec dossier rabattable manuellement en 2 parties 60/40

  • Vitres latérales et AR trempées

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Ecran central 11,2&#039;&#039;

  • Ecran conducteur 12,3&#039;&#039;

  • Vitres AV électriques

Esthétique / Carrosserie

  • Peinture non métallisée

  • Jantes alliage 20&#039;&#039; 5 branches en Y Noir / Diamant 255/45 R20

  • Cache-bagages avec fonction de position de chargement

  • Barres de toit longitudinales noir

  • Sellerie Nordico

Autres équipements

  • Kit anti-crevaison

  • Tapis de sol textile AV/AR

  • Système de protection contre le coup du lapin WHIPS

  • Bas de caisse, passage de roue et partie basse des pare-chocs AV et AR couleur carrosserie

  • Système de protection anti-sortie de route

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation

  • Régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC

  • Incrustations Bois Flotté

  • Seuils de porte en Aluminium à l&#039;AV badgés Volvo

  • Châssis Dynamique

  • Mise à jour du système à distance (Over The Air ou OTA)

  • Application Volvo Cars sur smartphone iOS ou Android

  • Fonction Stop &amp; Start :

  • Système d&#039;adaptation intelligente de la vitesse

  • Appuie-tête AR rabattables électriquement

  • 4 prises USB type-C

  • Câble de recharge Type 2 mode 2 monophasé 8 A

  • Transmission intégrale AWD à 4 roues motrices, gérée par électronique

  • 5 modes de conduite disponibles : Hybrid, Power, Pure, Off road, AWD

  • Pack Pilot Assist

  • Direction électrique assistée

  • Hayon du coffre électrique avec ouverture mains libres

  • Système de contrôle de la qualité de l&#039;air

  • Purificateur d&#039;air : système de filtration de l&#039;air avancé avec indication de la qualité de l&#039;air

  • Levier de vitesses en Cristal d&#039;Orrefors

  • ESP (correcteur électronique de trajectoire)

  • Pack Premium

  • Apple CarPlay et Android Auto filaires

  • Capteur d&#039;humidité

  • Ouverture des portes et démarrge sans clé Keyless

  • Seuil de coffre en Inox

  • Pack Hiver

  • Pack Mémoire

  • Pack Visibilté

  • Boîte automatique et séquentielle Geartronic 8 rapports

  • Capteur de pluie avec niveau de sensibilité réglable

  • Freinage automatique post-collision

  • Freins à disques 18&quot; à l&#039;AV, 17&quot; à l&#039;AR

  • Prises de recharge de 12 V dans le coffre

  • Style extérieur chrome

  • Système d&#039;anticipation de collision

  • Système de protection de collision frontale (jusqu&#039;à 80 km/h)

  • Système d’infodivertissement Volvo Car UX avec services Google

  • Système intelligent d&#039;information au conducteur

  • Verrouillage de sécurité enfant aux portes AR

  • Protection contre les collisions latérales SIPS

  • Balais d’essuie-glace avec gicleurs de lave-glace intégrés

  • Volvo Car Connect Plus: 4 ans de données internet

Options disponibles

  • Vitres latérales AR et du coffre surteintées

     : 

    450 €

  • Contrats de service et extension de garantie - Volvo Service Plan 5 ans / 150 000 km

     : 

    3260 €

  • Jantes alliage 21'' 5 branches en V Noir / Diamant 255/40 R21

     : 

    920 €

  • Jantes alliage 22'' 5 branches doubles Noir Mat / Diamant 265/35 R22

     : 

    2040 €

  • Ciel de toit Anthracite

     : 

    320 €

  • Alarme avec capteurs de mouvements et d'inclinaison

     : 

    540 €

  • Suspension pneumatique active

     : 

    2430 €

  • Système audio premium haute fidélité Bowers & Wilkins

     : 

    2700 €

  • Vitres latérales et AR feuilletées

     : 

    660 €

  • Incrustations du tableau de bord en Aluminium Maillé

     : 

    300 €

  • Peinture métallisée Noir Onyx

     : 

    1000 €

  • Peinture métallisée Blanc Cristal

     : 

    1000 €

  • Peinture métallisée Bleu Denim

     : 

    1000 €

  • Peinture métallisée Argent Crépuscule

     : 

    1000 €

  • Peinture métallisée Gris Brume

     : 

    1000 €

  • Peinture métallisée Rouge Érable

     : 

    1000 €

  • Peinture métallisée Argent Magnétique

     : 

    1000 €

  • Peinture métallisée Vert Séquoia

     : 

    1000 €

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