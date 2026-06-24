Volvo XC60 T6 restylé : pourquoi la fiscalité française risque de doucher vos espoirs
2. Volvo XC60 restylé : un ticket d'entrée à 70 200 €, mais une dotation de haut vol
Pour son restylage, le Volvo XC60 articule sa gamme autour de quatre finitions : l’entrée de gamme Start, le milieu de gamme Plus, le haut de gamme Ultra, et la déclinaison esthétique Black Edition.
Autant le dire tout de suite : à 69 450 € le ticket d'entrée (hors options), on est en droit d'exiger le grand jeu. Heureusement, Volvo ne ratatine pas sa dotation de base. Dès la finition Start, la sécurité passive et active — l'ADN de la marque — est omniprésente, tout comme le confort.
Start (70 200 €) : Elle embarque le freinage d’urgence automatique (avec détection des véhicules, piétons, cyclistes et grands animaux… élans suédois obligent), l'aide à l’évitement de collision frontale avec action sur la direction, le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien dans la voie. Côté confort et look : châssis dynamique, airbags à foison (frontaux, latéraux, rideaux, genoux conducteur), clim bi-zone, caméra de recul, accès/démarrage mains libres, hayon électrique, rétros électrochromes, barres de toit et jantes alliage de 18 pouces. Le cockpit se soigne avec une instrumentation numérique de 12,3 pouces et un écran central de 11,2 pouces (système Google intégré, Apple CarPlay/Android Auto), complété par un chargeur par induction, une commande vocale évoluée et les mises à jour à distance (OTA).
Plus (+ 5 950 €) : Le cap supérieur apporte la conduite autonome de niveau 2, les sièges avant électriques à mémoire, la surveillance des angles morts, un purificateur d'air, l’excellent système audio Harman Kardon de 600 W, des jantes de 19 pouces et la petite touche chic : le levier de vitesses en cristal d'Orrefors.
Ultra (+ 5 400 €) : Le grand luxe ajoute le toit ouvrant panoramique en deux parties, les phares Full LED directionnels, la vision à 360°, l'affichage tête haute couleur, le combo volant/sièges (avant et arrière) chauffants, et des jantes de 20 pouces.
Black Edition (+ 1 400 €) : Cette déclinaison joue la carte du look ténébreux. Au programme : calandre, badges et emblèmes noir laqué, peinture métallisée Noir Onyx, jantes massives de 21 pouces spécifiques, sellerie sport en cuir Nappa/tissu anthracite et inserts en aluminium maillé.
Le point techno : Un vétéran qui a de beaux restes
Son système d'infodivertissement, entièrement développé avec Google, reste un modèle d'ergonomie et d'efficacité au quotidien (Google Maps natif, Google Assistant et Play Store).
Equipements et options
Version : II (3) 2.0 T6 AWD ULTRA
Equipements de sécurité
Feu antibrouillard AR
Déclenchement automatique des feux de detresse lors d'un freinage d'urgence
Indicateur de perte de pression des pneus TPMS
Contrôle de la transmission en descente HDC
Feux AR à LED
Assistance au démarrage en côte
Airbag genoux conducteur
Alerte franchissement de ligne active
Airbag passager désactivable avec témoin d'indication (on/off)
Préparation pour le système Isofix (places latérales de la 2ème rangée de sièges)
Trousse de 1er secours et triangle de présignalisation
Airbags conducteur et passager
ABS
Contrôle de la traction (TCS)
Phares AV à LED avec feux du jour marteau de Thor
Airbags rideaux gonflables
Système de compréhension du conducteur avec altertes de distraction
Equipements de confort
Télécommande de verrouillage centralisé
Préparation pour le système Isofix (places latérales de la 2ème rangée de sièges)
Connexion Bluetooth
Ceintures de sécurité à inertie à 3 points d'ancrage sur tous les sièges
Chargeur de téléphone par induction
Volant 3 branches gainé de Simili-Cuir
Rétroviseurs intérieur (sans contour) électrochrome
Volant Sport
Système radio DAB+
Accoudoir central AR rabattable
Système audio premium Harman Kardon
Radars de stationnement AV, AR et latéreaux
Rétroviseurs extérieurs rabattables, électriques, chauffants et électrochromes
Sièges AR avec dossier rabattable manuellement en 2 parties 60/40
Vitres latérales et AR trempées
Climatisation automatique bi-zone
Ecran central 11,2''
Ecran conducteur 12,3''
Vitres AV électriques
Esthétique / Carrosserie
Peinture non métallisée
Jantes alliage 20'' 5 branches en Y Noir / Diamant 255/45 R20
Cache-bagages avec fonction de position de chargement
Barres de toit longitudinales noir
Sellerie Nordico
Autres équipements
Kit anti-crevaison
Tapis de sol textile AV/AR
Système de protection contre le coup du lapin WHIPS
Bas de caisse, passage de roue et partie basse des pare-chocs AV et AR couleur carrosserie
Système de protection anti-sortie de route
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC
Incrustations Bois Flotté
Seuils de porte en Aluminium à l'AV badgés Volvo
Châssis Dynamique
Mise à jour du système à distance (Over The Air ou OTA)
Application Volvo Cars sur smartphone iOS ou Android
Fonction Stop & Start :
Système d'adaptation intelligente de la vitesse
Appuie-tête AR rabattables électriquement
4 prises USB type-C
Câble de recharge Type 2 mode 2 monophasé 8 A
Transmission intégrale AWD à 4 roues motrices, gérée par électronique
5 modes de conduite disponibles : Hybrid, Power, Pure, Off road, AWD
Pack Pilot Assist
Direction électrique assistée
Hayon du coffre électrique avec ouverture mains libres
Système de contrôle de la qualité de l'air
Purificateur d'air : système de filtration de l'air avancé avec indication de la qualité de l'air
Levier de vitesses en Cristal d'Orrefors
ESP (correcteur électronique de trajectoire)
Pack Premium
Apple CarPlay et Android Auto filaires
Capteur d'humidité
Ouverture des portes et démarrge sans clé Keyless
Seuil de coffre en Inox
Pack Hiver
Pack Mémoire
Pack Visibilté
Boîte automatique et séquentielle Geartronic 8 rapports
Capteur de pluie avec niveau de sensibilité réglable
Freinage automatique post-collision
Freins à disques 18" à l'AV, 17" à l'AR
Prises de recharge de 12 V dans le coffre
Style extérieur chrome
Système d'anticipation de collision
Système de protection de collision frontale (jusqu'à 80 km/h)
Système d’infodivertissement Volvo Car UX avec services Google
Système intelligent d'information au conducteur
Verrouillage de sécurité enfant aux portes AR
Protection contre les collisions latérales SIPS
Balais d’essuie-glace avec gicleurs de lave-glace intégrés
Volvo Car Connect Plus: 4 ans de données internet
Options disponibles
-
Vitres latérales AR et du coffre surteintées:
450 €
-
Contrats de service et extension de garantie - Volvo Service Plan 5 ans / 150 000 km:
3260 €
-
Jantes alliage 21'' 5 branches en V Noir / Diamant 255/40 R21:
920 €
-
Jantes alliage 22'' 5 branches doubles Noir Mat / Diamant 265/35 R22:
2040 €
-
Ciel de toit Anthracite:
320 €
-
Alarme avec capteurs de mouvements et d'inclinaison:
540 €
-
Suspension pneumatique active:
2430 €
-
Système audio premium haute fidélité Bowers & Wilkins:
2700 €
-
Vitres latérales et AR feuilletées:
660 €
-
Incrustations du tableau de bord en Aluminium Maillé:
300 €
-
Peinture métallisée Noir Onyx:
1000 €
-
Peinture métallisée Blanc Cristal:
1000 €
-
Peinture métallisée Bleu Denim:
1000 €
-
Peinture métallisée Argent Crépuscule:
1000 €
-
Peinture métallisée Gris Brume:
1000 €
-
Peinture métallisée Rouge Érable:
1000 €
-
Peinture métallisée Argent Magnétique:
1000 €
-
Peinture métallisée Vert Séquoia:
1000 €
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