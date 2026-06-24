Pour son restylage, le Volvo XC60 articule sa gamme autour de quatre finitions : l’entrée de gamme Start, le milieu de gamme Plus, le haut de gamme Ultra, et la déclinaison esthétique Black Edition.

Autant le dire tout de suite : à 69 450 € le ticket d'entrée (hors options), on est en droit d'exiger le grand jeu. Heureusement, Volvo ne ratatine pas sa dotation de base. Dès la finition Start, la sécurité passive et active — l'ADN de la marque — est omniprésente, tout comme le confort.

Start (70 200 €) : Elle embarque le freinage d’urgence automatique (avec détection des véhicules, piétons, cyclistes et grands animaux… élans suédois obligent), l'aide à l’évitement de collision frontale avec action sur la direction, le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien dans la voie. Côté confort et look : châssis dynamique, airbags à foison (frontaux, latéraux, rideaux, genoux conducteur), clim bi-zone, caméra de recul, accès/démarrage mains libres, hayon électrique, rétros électrochromes, barres de toit et jantes alliage de 18 pouces. Le cockpit se soigne avec une instrumentation numérique de 12,3 pouces et un écran central de 11,2 pouces (système Google intégré, Apple CarPlay/Android Auto), complété par un chargeur par induction, une commande vocale évoluée et les mises à jour à distance (OTA).

Plus (+ 5 950 €) : Le cap supérieur apporte la conduite autonome de niveau 2, les sièges avant électriques à mémoire, la surveillance des angles morts, un purificateur d'air, l’excellent système audio Harman Kardon de 600 W, des jantes de 19 pouces et la petite touche chic : le levier de vitesses en cristal d'Orrefors.

Ultra (+ 5 400 €) : Le grand luxe ajoute le toit ouvrant panoramique en deux parties, les phares Full LED directionnels, la vision à 360°, l'affichage tête haute couleur, le combo volant/sièges (avant et arrière) chauffants, et des jantes de 20 pouces.

Black Edition (+ 1 400 €) : Cette déclinaison joue la carte du look ténébreux. Au programme : calandre, badges et emblèmes noir laqué, peinture métallisée Noir Onyx, jantes massives de 21 pouces spécifiques, sellerie sport en cuir Nappa/tissu anthracite et inserts en aluminium maillé.

Le point techno : Un vétéran qui a de beaux restes Son système d'infodivertissement, entièrement développé avec Google, reste un modèle d'ergonomie et d'efficacité au quotidien (Google Maps natif, Google Assistant et Play Store).