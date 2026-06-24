Volvo XC60 T6 restylé : pourquoi la fiscalité française risque de doucher vos espoirs
4. Volvo XC60 restylé : À partir de 70 200 €, comment se situe-t-il face aux SUV premiums allemands ?
Le Volvo XC60 restylé (350 à 455 ch, de 70 200 € à 81 550 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux premiums hybrides rechargeables, qui comprend notamment :
L'Audi Q5 e-Hybrid : 299 à 367 ch, de 70 600 € à 75 770 €
Le BMW X3 30e : 299 ch, de 73 350 € à 76 400 €
Le Mercedes GLC e-Hybrid : 313 ch à 381 ch, de 72 650 € à 80 251 €
|Volvo XC60 T6 Ultra
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Recharge rapide
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Autonomie électrique : données constructeur (parcours mixte)
|Autonomie électrique : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Système de récupération d'énergie
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14 /20
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