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Volvo Xc60 (2e Generation)

Essai

Volvo XC60 T6 restylé : pourquoi la fiscalité française risque de doucher vos espoirs

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

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4. Volvo XC60 restylé : À partir de 70 200 €, comment se situe-t-il face aux SUV premiums allemands ?

 

Volvo XC60 T6 restylé : pourquoi la fiscalité française risque de doucher vos espoirs

Le Volvo XC60 restylé (350 à 455 ch, de 70 200 € à 81 550 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux premiums hybrides rechargeables, qui comprend notamment :

L'Audi Q5 e-Hybrid : 299 à 367 ch, de 70 600 € à 75 770 €

Le BMW X3 30e : 299 ch, de 73 350 € à 76 400 €

Le Mercedes GLC e-Hybrid : 313 ch à 381 ch, de 72 650 € à 80 251 €

Volvo XC60 T6 Ultra
Budget
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Pratique
  • 5.82
  • 5.82
  • 5.82
  • 5.82
  • 5.82
 
Rapport prix/équipements
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
 
Sur la route
  • 7.42
  • 7.42
  • 7.42
  • 7.42
  • 7.42
 
Sécurité
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
 
Note globale : 14 /20
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