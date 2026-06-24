Le Volvo XC60 restylé (350 à 455 ch, de 70 200 € à 81 550 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux premiums hybrides rechargeables, qui comprend notamment :

L'Audi Q5 e-Hybrid : 299 à 367 ch, de 70 600 € à 75 770 €

Le BMW X3 30e : 299 ch, de 73 350 € à 76 400 €

Le Mercedes GLC e-Hybrid : 313 ch à 381 ch, de 72 650 € à 80 251 €