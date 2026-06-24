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Volvo Xc60 (2e Generation)

Essai

Volvo XC60 T6 restylé : pourquoi la fiscalité française risque de doucher vos espoirs

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

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3. Pourquoi le Volvo XC60 n’est plus adapté au marché Français

 

Volvo XC60 T6 restylé : pourquoi la fiscalité française risque de doucher vos espoirs

 

La concurrence : en provenance d’Allemagne

Le Volvo Xc60 hybride rechargeable doit croiser le fer avec ses éternels rivaux d’outre-Rhin, tous renouvelés récemment. Plus moderne et technologique avec son armada d’écrans (jusqu’à 3 dalles, dont une face au passager), le nouveau Q5 s’avère légèrement plus accessible à dotation équivalente, sans pour autant faire mieux en matière de qualité de finition réelle. Le BMW X3 est moins puissant, plus cher en ticket d’entrée et moins bien équipé. Il offre toutefois plus d’espace à bord. Le GLC écope d’un malus au poids plus sévère qui plombe un rapport prix/équipement déjà défavorable. Il garde cependant deux atouts maîtres : une énorme batterie offrant plus de 125 km d’autonomie en 100 % électrique et une vraie recharge rapide. Face à ce trio germanique, le XC60 se place en milieu de tableau.

A retenir : économiquement inadapté en France

Très peu revu techniquement, le XC60 accuse le poids des ans face aux exigences du marché français. Bien que son confort reste remarquable, sa motorisation hybride rechargeable s’avère moins efficiente et performante que celles de ses concurrents directs. Affiché à des tarifs très élevés, le Suédois subit de plein fouet une fiscalité durcie et notamment celle du malus au poids, qui alourdit la facture. Ainsi notre version d’essai flirte avec les 90 000 € (!). De plus, son exclusion des critères de l’éco-score réduit drastiquement son attrait pour les professionnels et les flottes d’entreprises, qui ne peuvent plus l’optimiser fiscalement. L’intérêt se déplace naturellement vers le nouveau EX60 100 % électrique mieux positionné et économiquement plus pertinent.

Caradisiac a aimé

  • Le design séduisant
  • La qualité de fabrication
  • Le confort général
  • La puissance élevée et les 4 roues motrices

 

Caradisiac n’a pas aimé

  • Les tarifs très élevés
  • Le malus au poids rédhibitoire
  • L’autonomie en dessous de la concurrence
  • Pas de recharge rapide
  • La consommation quelconque
  • Pas de connectivités sans fil

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
II (3) 2.0 T6 AWD PLUS 59 (wltp) 76 150 €  €
II (3) 2.0 T6 AWD START 59 (wltp) 70 200 €  €
II (3) 2.0 T6 AWD ULTRA 59 (wltp) 82 950 €  €
II (3) 2.0 T8 AWD BLACK EDITION 59 (wltp) 84 550 €  €
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