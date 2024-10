La R5 de tous les espoirs et des ventes automobiles qui broient du noir

Marché automobile : la dégringolade mais un peu d'espoir

La baisse continue. Au mois de septembre, les ventes de voitures neuves dans l'hexagone sont en baisse de 11,1 % et toutes les marques françaises sont dans le rouge. De quoi désespérer ? Pas tout à fait. Car si l'on prend en compte les neuf premiers mois de l'année, la baisse n'est que de 1,8%. voilà qui est moins traumatisant. En outre, et contrairement à toutes les prévisions, les ventes de voitures électriques progressent. Elles représentaient 15 % du total du total au mois d'août, elles sont 20 % en septembre.

Retrouvez tous les détails du marché automobile en cette rentrée.

Tous les espoirs sont placés dans cette R5 star

C'est tout juste si on ne lui demande pas, à elle seule, de sauver toute l'industrie automobile. Car c'est peu dire que la R5 électrique a la pression. Réussira ou ne réussira pas son pari ? En tout cas, la citadine électrique est attendue comme le messie au prochain Mondial de l'auto, et toute la presse l'attendait au tournant pour ces premiers essais cette semaine . Verdict ? Pour Stéphane Lémeret, au-delà de sa bouille sympa, l'auto a tout pour réussir et il s'attend à en voir à chaque coin de rue.

Retrouvez l'essai de la R5 en détail.

À Paris, on est prié de faire son plein de diesel ailleurs

C'est une mesure appliquée en toute discrétion depuis ce 1er octobre : les quatre plus grandes stations TotalEnergie de la capitale ont désormais l'interdiction de vendre du gazole, selon la convention que la Mairie de Paris a signé avec le pétrolier. Les particuliers, mais aussi les artisans, services publics qui carburent au diesel sont priés d'aller faire leur plein en banlieue dans des stations plutôt embouteillées depuis l'application de cette curieuse mesure.

Retrouvez les détails de cette interdiction.

Mazda CX80, l'ovni japonais

Attention : pièce de musée. Cette voiture rassemble tout ce qui ne devrait plus rouler. C'est un énorme vaisseau de près de 5 m, à 7 places et sous son capot, se cache un moteur de 3,3 l à six cylindres diesel de 254 ch, pas moins. Cette incongruité roulante a donné le sourire à Cédric Morancais, qui considère que c'est l'un des moteurs les plus réussis de ces dernières années, même s'il déplore quelques défauts de finition àdans l'habitacle de ce (très) gros bébé.

Retrouvez l'essai complet du Mazda CX80.