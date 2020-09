La Skoda Octavia arrive en concession : faussement compacte

La situation de Skoda est atypique en Europe. C'est en effet la seule marque généraliste dont le modèle le plus vendu est une berline tricorps. C'est comme si, pour imager, la meilleure vente de Peugeot était la 508, et la meilleure vente de Renault... la Talisman. Atypique, on vous le dit, d'autant plus que Skoda ne fait rien comme les autres. Pour sa compacte Scala, déjà, Skoda est partie de la plateforme MQB A0... des Volkswagen Polo et Seat Ibiza. La Scala est donc théoriquement une citadine polyvalente si l'on considère la base technique, mais avec 4,36 mètres, c'est bien une berline compacte.

Pour l'Octavia, même topo : Skoda est parti de la plateforme de la Golf, en la rallongeant et en donnant un maximum d'espace à bord aux occupants. Demandez à une personne pas vraiment intéressée par l'automobile quel est selon elle l'équivalent de l'Octavia chez Volkswagen et Audi : ils répondront certainement Passat et A4. Et pourtant, c'est bien une (très) grosse Golf.

Avec 4,68 mètres de long, on est en effet assez loin de la taille d'une Golf, mais ce qui manquait probablement à l'Octavia, c'est une identité plus forte. Skoda l'a cette fois bien compris avec un design plus affirmé et agressif, et surtout l'abandon des doubles optiques avant, qui n'auront pas fait long feu. Et à bord, la confusion est encore plus grande : une auto avec une telle qualité perçue est-elle vraiment un équivalent de la Golf... ou de l'Audi A4 ? En effet, le constructeur a fait monter en gamme une auto qui était déjà réputée pour sa qualité de fabrication.

Le coffre, lui, est toujours immense (600 litres) avec un accès aisé par hayon et d'innombrables petites astuces de rangement dans l'esprit et l'ADN de la marque.

Au moment du lancement, trois moteurs sont au programme : des diesels de 116 et 150 ch et un essence de 150 ch. Les autres versions, hybrides rechargeables et RS comprises, sont déjà dans les cartons et offriront à l'Octavia une large panoplie mécanique.

La concurrence

Peugeot 508 : c'est la concurrente la plus récente de la Skoda Octavia, et aussi celle qui dispose de la plus grande agilité. Le problème, c'est qu'elle est aussi moins habitable que ses rivales, en particulier que la Passat et l'Octavia. De plus, la 508 fait payer très cher ses services : elle démarre à plus de 33 000 € en diesel 130 ch, quand l'Octavia débute... à 26 000 € en essence 150 ch. A moteur équivalent en diesel, l'écart de prix est de plus de 3000 € en faveur de la tchèque.

Ford Mondeo : la grande Mondeo fait de la résistance. Si son renouvellement était questionné, il est finalement bien d'actualité. Il est aujourd'hui possible de faire de belles affaires sur la Mondeo avec de grosses remises, sur une auto qui bénéficie de sa version hybride, appréciée de certains professionnels. Pour l'instant, la Mondeo garde donc l'avantage sur cette motorisation absente de l'Octavia. La tchèque a pour elle un gabarit nettement plus compact : il y a 19 centimètres d'écart entre les deux autos ! Un détail qui n'en est pas un et qui doit être pris en compte au moment de l'achat, d'autant plus que l'Octavia n'est pas nécessairement moins logeable.

Volkswagen Passat : pour ceux qui cherchent une auto sérieuse, avec un large choix de motorisations (et un moteur puissant), il est toujours possible de se tourner vers la star européenne des grandes routières. La Passat est plus chère (premier prix du diesel 150 à plus de 38 000 €) et plus encombrante que l'Octavia, mais elle en offre également plus. Notamment pour ceux qui souhaitent une version plus performante avec le TDI 190 et l'équivalent en essence. La Passat B8 approchant doucement de la fin de carrière, il est possible de faire, là aussi, de belles affaires, notamment en occasion récente.

La fiche produit

Dimensions

Longueur : 4,68 mètres

Largeur : 1,82 mètre

Hauteur : 1,47 mètre

Volume de coffre : 600 litres

Motorisations (au lancement)

Diesel

2.0 TDI 116 ch, boîte manuelle uniquement

2.0 TDI 150 ch, boîte automatique uniquement

Essence

1.5 TSI 150 ch, boîte manuelle

Prix