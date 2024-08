La très bonne idée de Hyundai que de produire une version de série du concept N Vision 74

Elle fut présentée en tant que concept car en 2022, aux côtés d’un autre projet, la RN22e sur base de Ioniq 6. Si cette dernière n’a jamais vu le jour en tant que voiture de série, elle indiquait une version musclée au sein de la gamme qui s’est traduit par l’apparition de la Ioniq 5 N. Cette compacte électrique à deux moteurs de 585 ch a su donner la banane à notre journaliste-essayeur Alan.

Et bien, le constructeur compte faire de même en y associant une ligne néo-rétro due à l’origine grâce au coup de crayon de Giorgetto Giugiaro qui a signé la Hyundai Pony Coupé en 1974.

Il y a un peu plus d’un an, une rumeur laissait entendre une production en série de ce nouveau coupé, mais rapidement démenti par le constructeur lui-même. Cette fois-ci, l’information émane de Hyundai à l’occasion de la journée des PDG et investisseurs. Un slide montrant la feuille de route mentionne clairement la Hyundai N (vision) dans la gamme électrique d’ici 2030.

Si le concept de 2022 fait appel à l'hydrogène, le modèle de série devrait être plus simple en abandonnant cette technologie complexe et pourrait reprendre les mécaniques de la Hyundai Ioniq 5 N, voire avec davantage de kW sous la pédale pour plus d’exclusivité.

Espérons simplement que les lignes définitives restent fidèles au concept, et que le « simulateur thermique » (sonorité et passages de rapports virtuels) de sa petite sœur fasse aussi partie de la panoplie.

Ce coupé deviendrait ainsi véritablement la première sportive électrique, communicative et fun. À quel prix ? Cela reste un mystère, mais le ticket d’entrée dépassera certainement 80 000 €.