La vanlife, passager presque clandestin du Mondial de l'auto

Il a eu droit à son salon rien qu’à lui, il y a trois semaines au parc des expos de Paris Nord Villepinte. Pourtant, durant cette semaine du Mondial, le véhicule de loisirs a réussi à se glisser dans les allées de la Porte de Versailles. Une manière, pour certaines marques, de démontrer qu'elles sont capables de saisir au vol la tendance du moment et, pour d’autres, de se donner un côté nature et cool.

C’est ainsi que chez Byd, l’un des Seal U exposé s’est vu doté d’une tente de toit. le SUV chinois n'est pas franchement doué pour barouder, mais cet appendice lui donne, pour pas cher (5 000 euros la tente, toute de même) un côté nature.

Le California en vedette

Et comme on est en France, c’est un modèle de la petite start-up Naït’up qui a coiffé le SUV compact. Plus classique, et plus logique, le Volkswagen California, en plein lancement, était exposé sur le stand allemand. C'est le roi des vans et malgré ses tarifs plus élevés que ses copains d'autres marques, il est toujours en tête des ventes.

Chez Renault, c’est une autre tendance de la vie au grand air qui a inspiré le losange : la fameuse mini-caravane teardrop. Un ovni minuscule développé après-guerre aux États-Unis et qui est en train d’être exhumé, avec succès, en Europe, ces temps çi.

C’est Carapate Aventure, une autre start-up hexagonale qui a conçu le modèle attelé à la nouvelle R4. La mini-caravane est peinte dans la même couleur bleue que la petite Renault néorétro. Avec son poids de 560 kg, sa cuisine et son canapé convertible, elle dispose de l’essentiel pour ravir ceux qui ne sont pas claustrophobes.

Les vrais vans, quant à eux, sont regroupés au fond du salon. On y retrouve notamment le loueur Van-It qui loue des Volkswagen T6 plutôt joliment équipés. Il faut compter une centaine d'euros la nuit à bord, mais sans les oreillers qui sont en option.