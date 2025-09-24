Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Renault R5 (2e Generation)

La voiture de l'année 2025, la Renault R5 E-Tech a fait le déplacement au salon de Lyon

Olivier Pagès

Élue voiture de l'année 2025, la R5 E-Tech a bien évidemment fait le déplacement au salon de Lyon. L'occasion pour le public de (re)découvrir la citadine électrique tendance chez Renault

De 24 990 à 36 490 €, voici les prix de la Renault R5 E-Tech.  Un large éventail qui va de la version Five à la Roland Garros exposée ici à Lyon. 

Avec cette R5 E-Tech,  Renault a fait revivre une appellation iconique et cette nouvelle génération joue à fond la carte du coup de cœur avec un style séduisant et aguicheur avec ses feux de jours en forme de carré.

La version Roland Garros est séduisante avec de nombreuses particularités, que ce soit les jantes, les stickers "Roland Garros", avec le logo sur fond de motifs en croix de Saint-André, évocatrice de l'architecture du stade parisien. Dans l’habitacle, les détails spécifiques sont un peu plus nombreux. Le plus flagrant est la nouvelle sellerie. Si elle reprend la forme des assises de la R5 classique, légèrement tulipée, elle utilise des tissus inédits, inspirés des matériaux techniques utilisés dans le sport, et un mélange de gris, de maille gris foncé, et de similicuir bleu. Une matière que l'on retrouve aussi sur la planche de bord. 

Cette dernière, justement, joue la carte de la séduction également avec une double dalle numérique de 10 pouces et une présentation qualitative. Le bilan est moins valorisant concernant les aspects pratiques avec une habitabilité et un volume de chargement de seulement 326 litres, mais ce n'est pas une surprise vu les 3,92 m de long. 

La R5 E-Tech est disponible avec un grand nombre de configurations moteur/batterie. Ainsi, deux batteries sont au catalogue (40 et 52 kWh, qui alimentent 3 moteurs : 95, 120 et 150 ch, pour des autonomies qui varient entre 300 et 410 km. 

 

L'instant Caradisiac : la Roland Garros à la place de la Five

La version la plus populaire de la R5, c'est la "Five". Petite batterie et petit moteur pour un prix inférieur à 25 000 €, qui lui permet d'être éligible au leasing social, mais elle ne sera pas la seule puisque les majeures parties des déclinaisons le sauront également. De quoi renforcer le succès commercial de la citadine du losange. 

