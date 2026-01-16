Le Japon a finalement décidé d’envoyer en Ukraine ses Toyota Mega Cruiser, ces équivalents du Hummer américain

A côté des Peugeot 307 CC et des BMW Série 7 bricolées en engins lance-roquettes, les soldats de l’armée ukrainienne pourront désormais compter sur de robustes 4x4 japonais.

Le gouvernement japonais vient en effet de communiquer sur une première livraison de matériel militaire envoyé en Ukraine via la Pologne. Une fournée de 14 véhicules tout-terrain, en attendant l’arrivée de 16 autres engins qui doivent eux aussi garnir les effectifs des forces ukrainiennes dans son combat contre la Russie.

Le Mega Cruiser, ce Humvee japonais

On parle plus précisément du HMV, le « High Mobility Vehicle » servant dans l’armée régulière du Japon, un gros 4x4 de plus de cinq mètres de long et de deux mètres de large construit entre 1995 et 2001.

Un engin connu sous le nom de « Mega Cruiser » dans sa version civile au Japon, dont le design rappelle furieusement celui du Hummer H1 et de sa variante militaire le « Humvee ». C’est normal, Toyota s’était très largement inspiré de l’Américain lorsqu’il avait conçu cet engin répondant au cahier des charges de l’armée japonaise.

Un gros 4 cylindres diesel sous le capot

Le Mega Cruiser possède un énorme quatre cylindres turbo-diesel de 4,1 litres sous le capot, développant un peu plus de 150 chevaux et 382 Nm de couple (avec une boîte automatique à quatre vitesses et une boîte de transfert à deux vitesses).

Le HMV n’est pas armé à l’origine mais c’est un engin idéal pour monter des mitrailleuses ou même des lance-missiles. On imagine que l’armée ukrainienne ne se privera pas de ce genre d’équipement puisqu’elle arrive déjà à convertir de vieilles limousines allemandes en lance-roquettes.