Le Kia Seltos est un nouveau SUV hybride qui risque de piquer des clients aux Niro et Sportage

Ca commence à faire beaucoup de SUV thermiques chez Kia. Le constructeur coréen possède déjà le petit Stonic (4,14 mètres), le Niro hybride (4,42 mètres) et le Sportage (4,54 mètres), ce dernier faisant toujours partie des meilleures ventes mondiales de voitures neuves.

Et voilà donc qu’arrive le Seltos, un SUV qui n’était commercialisé que sur des marchés hors Europe jusqu’à présent (Amérique du Nord et Chine notamment). Passé à une seconde génération de modèle au début de l’année, il débarque sur le Vieux Continent et mesure 4,43 mètres de long. A un centimètre près, c’est la même taille que le Niro !

Un design étrange et une motorisation hybride

Arborant une face avant pour le moins déroutante (le Sportage affichait déjà un design clivant), ce Seltos possède une planche de bord moderne et un grand coffre de 536 litres.

Sous le capot, il laisse le choix entre deux groupes motopropulseurs hybrides non rechargeables : une version à deux roues motrices (traction) de 154 chevaux en puissance maximale, équipée du bloc 1,6 litre turbo. Mais aussi une variante à quatre roues motrices, reprenant le même moteur thermique et poussant la puissance maximale à 178 chevaux. Cette dernière utilise un petit moteur électrique sur le train arrière pour former une transmission intégrale, à la façon du système hybride de Dacia ou Jeep.

A noter qu’il offre la fonction V2L permettant de brancher des objets électriques (à partir du niveau de finition haut de gamme X-Line), une première pour un véhicule hybride non rechargeable.

Plus cher que le Niro, moins cher que le Sportage

Côté tarif, le Seltos démarre à 36 790€ en version à deux roues motrices et finition Motion. La version à quatre roues motrices, disponible à partir du niveau de finition Active, demande au minimum 41 790€.

A titre de comparaison, le Kia Niro hybride démarre à 34 950€ et le Sportage hybride, à 39 550€. Chez la concurrence, un Renault Symbioz hybride de 160 chevaux démarre à 34 400€.