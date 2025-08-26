Le nouveau T-Roc ne sera pas la seule nouveauté à découvrir sur le stand Volkswagen du Salon de Munich

Si certains constructeurs ne font pas le déplacement en Allemagne, comme Peugeot, Citroën, Alfa Romeo ou Lancia, hors de question pour Volkswagen de faire l’impasse sur cet événement. Tout d’abord, la firme joue à domicile, ensuite parce qu’elle ne viendra pas les mains vides.

La seconde génération du T-Roc fera sa première apparition, un nouveau modèle qui a la lourde tâche de succéder à un SUV compact qui connaît un beau succès, au point de dépasser la vénérable Golf. À l’image des modèles récents de la marque, son style devrait s’adoucir, notamment au niveau des parties avant et arrière. Côté technique, il comptera sur des blocs à hybridation légère et une inédite motorisation entièrement hybride. Le Salon de Munich permettra de faire plus ample connaissance avec cette nouveauté majeure.

L’événement munichois sera aussi l’occasion d’avoir une idée plus précise de la prochaine citadine électrique ID.2. Un modèle qui affrontera les Renault 5, Peugeot E-208 et autre Lancia Ypsilon Electrique, dont son arrivée est prévue l’année prochaine pour un tarif de base aux alentours des 25 000 €.

Une Golf GTi de 325 ch

A l’opposé de ce concept, la Golf GTi Edition 50, forte de ses 325 ch et 420 Nm de couple, fera palpiter le cœur des passionnés. Cette dernière a battu son propre record du tour sur le Nürburgring grâce à sa puissance, mais aussi à sa caisse abaissée de 15 mm, ses pneus Bridgestone Potenza Race et ses jantes forgées plus légères.

Enfin, Volkswagen exposera la version GTX Fire+Ice de sa ID.3. Avec sa couleur spécifique, elle rend hommage à la Golf de deuxième génération. Elle se base sur la version Performance avec son électromoteur de 326 ch et la batterie de 79 kWh, mais ajoute la teinte spécifique, un intérieur haut en couleur et un équipement plus riche. Seulement, la note atteint tout de même 52 690 €. Volkswagen conçoit en ce moment une remise de 4 200 €.