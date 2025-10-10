200 DS à l'assaut de Paris

Qui a dit qu’il ne se passait jamais rien dans le XVème arrondissement de Paris ? Les 18 et 19 octobre prochains, quelques 200 Citroën DS convergeront vers le parc André Citroën où elles seront exposées dans le cadre d’un jubilé de platine. Il y a en effet 70 ans que la célèbre berline a été présentée lors du salon de l’auto qui se tenait alors au Grand Palais, après quoi la plupart des Ds et ID fabriquées (précisément 1 330 755 exemplaires sur un total de 1 456 115) l’ont été dans l’usine de la marque située quai de Javel, jusqu’à la fin du modèle en avril 1975.

Plus qu’une voiture française, la DS est donc une pure parisienne. Malgré les oukases anti-auto qui se succèdent dans la capitale depuis quelques années, il était donc impensable d’organiser le rassemblement ailleurs, en dépit de l’inéligibilité du modèle à quelque vignette Crit’Air que ce soit.

Au programme, outre les 200 voitures évoquées plus haut autour desquelles le public pourra circuler à loisir, s’ajoutera une exposition de modèles plus rares qui eux seront garés sous les serres du parc André Citroën. "Le fait de réunir plus de 200 DS triées sur le volet dans le parc André Citroën, là même où la DS est née et a été fabriquée, dans les anciennes usines de Javel, est quelque chose de particulièrement émouvant", commente Didier Parjadis, Président du Club ParIDS.

Là s’exposeront notamment 4 DS historiques, au premier rang desquelles la DS 19 "ELV 31" de 1955, présentée par la marque comme la plus ancienne DS connue dans le monde "Cet exemplaire unique, qui ne possède pas de réglage de hauteur de caisse, est au départ resté à l’usine avant de servir de voiture de liaison entre Paris et La Ferté Vidame, où il a ensuite été longtemps stocké avant de rejoindre le Conservatoire d’Aulnay-sous-Bois, en 2001."

Autre star, vue notamment à l’occasion du dernier salon Rétromobile, la DS 19 Ballons de 1959 imaginée pour les besoins de la cause publicitaire de façon à souligner la tenue de route et le confort procurés par la suspension hydropneumatique. A cela s’ajoutera une ID19 britannique de 1961, avec conduite à droite et dotée d’une présentation particulièrement raffinée. Une rutilante DS21 Pallas complètera le dispositif. Il s’agit précisément du modèle exposé au salon de Paris 1967, et qui en 2005 avait vu son côté conducteur ouvert de façon à faciliter l’accès à bord aux curieux lors de différents rassemblements. Elle aussi était d’ailleurs visible à Rétromobile.

Le dimanche matin aura lieu une grande parade dans les rues de la capitale, au départ de l'avenue Foch, et qui passera devant les principaux monuments parisiens. Un moment qui s'annonce aussi mémorable que cette traversée nocturne de Paris à laquelle avait participé Caradisiac au mois de février dernier, en préambule de Rétromobile.