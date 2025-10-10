Quelles bonnes affaires aux journées portes ouvertes des concessionnaires automobiles ce week-end ?

Le dimanche 12 octobre 2025, ce sera la cinquième et dernière date de l’année 2025 où les concessionnaires automobiles resteront ouverts en France dans le cadre d’une opération « portes ouvertes ». Les professionnels de la vente ont plus que jamais besoin de ce genre d’opération car le marché neuf s’est considérablement tendu ces dernières années, la faute à une conjoncture économique morose et… des prix en hausse constante depuis 2020 sur les voitures sortant de l’usine !

Ces journées « portes ouvertes » seront ainsi l’occasion de négocier encore plus que d’habitude chez les concessionnaires sur le prix des véhicules disponibles à l’achat. Rappelons en effet que si les constructeurs automobiles mettent régulièrement en place des remises à l’échelle nationale, que nous essayons de vous relayer tous les mois dans notre guide des promotions Caradisiac, les concessionnaires conservent toujours une possibilité d’augmenter le montant des remises sur certains produits. Il n’est pas rare de voir plus de 30 % de réduction sur le prix de véhicules neufs assez difficiles à vendre, par exemple une voiture électrique peu appréciée de la clientèle ou des modèles familiaux en fin de carrière.

Des rabais sur des nouveautés

Pas plus tard que ce matin, Fiat annonçait une remise nationale de 1 000€ sur sa toute nouvelle Grande Panda essence 100 chevaux d’entrée de gamme à boîte manuelle. Les autres modèles de la gamme bénéficient aussi d’une remise, même si leur prix a hélas augmenté depuis le lancement de la déclinaison à hybridation légère et boîte automatique. De même, le nouveau Citroën C5 Aircross de seconde génération bénéficie lui aussi d’une petite remise au lancement : 690€ sur la version de base à 34 300€ au lieu de 34 990€ (moteur de 145 chevaux à boîte automatique), ou 1 800€ sur la déclinaison électrique affichée à 38 490€ hors bonus écologique.

Parmi les nouveautés également concernées par des remises immédiates partout en France, citons la Suzuki Swift (1 800€), beaucoup de modèles Volkswagen (Golf, Tiguan, Tayron…), les modèles en stock du catalogue Renault, ceux de Skoda, les Peugeot, les Opel, les Citroën, les Seat et les Cupra dont les réductions peuvent dépasser les 6 000€ ou encore les Mazda qui peuvent donner droit à un avantage de plus de 5 000€. Même chez DS Automobiles, il y a une petite remise immédiate sur toutes les nouveautés de la gamme dont les dernières N°8 et N°4.

Les meilleurs prix à l’échelle nationale

Comme nous l’avions écrit dans notre récent guide des promotions du mois d’octobre, il y a actuellement 17 % de remise sur la Leon Cupra et 16,6 % sur le Terramar. Chez Fiat, la petite Panda Hybrid en fin de carrière a droit à 18,7 % de remise. Chez Ford, le Puma restylé voit son prix baisser de 18 % en cas de reprise. Chez Honda, le petit et méconnu e : Ny1 électrique a toujours droit à ses 28 % de remise. Chez Kia, les 10 000€ de remise sur le Niro Electric (-22 %) semblent toujours d’actualité. Chez Leapmotor, le SUV électrique C10 a droit à plus de 18 % de remise, comme le Mazda MX30 à prolongateur d’autonomie. Chez MG, la MG4 reste à plus de 23 %. Chez Nissan, les X-Trail et Ariya dépassent les 15 %. Chez Opel, on a vu passer des Corsa en stock à plus de 20 %. Chez Renault, on peut aussi trouver du -15 % sur des exemplaires très optionnés de la R5 électrique !

Chez Seat, on frise carrément les 23 % sur l’Ibiza et il y a aussi -20 % sur l’Arona et -19 % sur la Leon. Chez Skoda, le SUV Kamiq est à -23 % et la Suzuki Swace monte à 17 %. Notons enfin de très belles remises chez Volkswagen, mais qui comptent parfois des équipements offerts plutôt que de vraies grosses baisses de prix.

Enfin, rappelez-vous que vous pouvez potentiellement obtenir encore mieux auprès de votre concessionnaire !