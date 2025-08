Comme son demi-frère full hybrid, le Symbioz 1.3 Mild Hybrid 140 ch devrait se décliner en 4 niveaux de finition, la promesse faite par Renault étant celle d’un premier prix situé sous la barre des 30 000 €, hors malus.

Sauf surprise, il faudra donc probablement s’acquitter de 29 900 € pour s’offrir la version Evolution. Celle-ci comptera sur ses feux de route automatique, sa caméra de recul, sa carte mains libres, ses rétroviseurs rabattables électriquement, sa climatisation automatique et son système audio Arkamys pour séduire. Un package qui offre déjà l’essentiel.

Avec ses radars de stationnement avant et latéraux, son double plancher de coffre, son GPS connecté ou encore ses jantes alliage, la version Techno devrait être facturée un peu moins de 32 000 €. Sauf revirement, la gamme n'ira pas plus haut avec ce moteur. Les amateurs de conduite dynamique regretteront ainsi de ne pas pouvoir marier boîte manuelle et finition Esprit Alpine.