Pour certains, le Symbioz est juste un Captur rallongé et c'est peut-être sa force puisqu'il reprend les points forts du SUV urbain du losange. Ainsi, les passagers arrière bénéficieront d'une banquette arrière coulissante sur 16 cm, mais également d'une présentation intérieure moderne avec une instrumentation numérique et un écran multimédia vertical.

Pas de surprise pour le style qui s'inspire directement du Captur, notamment la partie avant qui est strictement identique, en particulier depuis le restyling.

Mais le Renault Symbioz dispose d'atouts supplémentaires comme sa longueur de 4,41 m, en accroissement de 17 cm par rapport au Captur, qui profite majoritairement au coffre qui affiche désormais une contenance variant de 492 à 624 litres suivant la position de la banquette. Les aspects pratiques sont clairement ses points forts.

Sous le capot, le Symbioz hérite de moteurs tous hybridés que ce soit le micro-hybridé 1.3 mhev 140 ch, ou deux blocs full hybride de 145 et 160 ch.

Les tarifs du Symbioz débutent à moins de 30 000 € et atteignent 37 300 € pour la version la plus onéreuse.

L'instant Caradisiac : de l'importance du SUV

Au lancement de ce modèle, on aurait pu s'interroger sur la pertinence d'un nouveau SUV dans la gamme déjà bien fournie, pourtant le succès tend à prouver le contraire puisque le Symbioz a réussi à se faire une place sur le marché en entrant dans le Top 10 des meilleures ventes en France cette année.