Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault Symbioz

Le Renault Symbioz, le SUV du moment - En direct du salon de Lyon

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

0  

Apparu l'an passé, le Renault Symbioz connaît un début de carrière florissant. Ce Captur rallongé séduit la clientèle par ses aspects pratiques optimisés, mais aussi des motorisations modernes ainsi que des prix affutés.

Le Renault Symbioz, le SUV du moment - En direct du salon de Lyon

Pour certains, le Symbioz est juste un  Captur rallongé et c'est peut-être sa force puisqu'il reprend les points forts du SUV urbain du losange. Ainsi, les passagers arrière bénéficieront d'une banquette arrière coulissante sur 16 cm, mais également d'une présentation intérieure moderne avec une instrumentation numérique et un écran multimédia vertical. 

Pas de surprise pour le style qui s'inspire directement du Captur, notamment la partie avant qui est strictement identique, en particulier depuis le restyling. 

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

Mais le Renault Symbioz dispose d'atouts supplémentaires comme sa longueur de 4,41 m, en accroissement de 17 cm par rapport au Captur, qui profite majoritairement au coffre qui affiche désormais une contenance variant de 492 à 624 litres suivant la position de la banquette.  Les aspects pratiques sont clairement ses points forts. 

Sous le capot, le Symbioz hérite de moteurs tous hybridés que ce soit le micro-hybridé 1.3 mhev 140 ch, ou deux blocs full hybride de 145 et 160 ch. 

Les tarifs du Symbioz débutent à moins de 30 000 € et atteignent 37 300 € pour la version la plus onéreuse. 

J'aime

le volume de coffre important et la banquette coulissante
le volume de coffre important et la banquette coulissante

Je n'aime pas

la forme de la custode arrière
la forme de la custode arrière

L'instant Caradisiac : de l'importance du SUV

Au lancement de ce modèle, on aurait pu s'interroger sur la pertinence d'un nouveau SUV dans la gamme déjà bien fournie, pourtant le succès tend à prouver le contraire puisque le Symbioz a réussi à se faire une place sur le marché en entrant dans le Top 10 des meilleures ventes en France cette année. 

Photos (8)

Voir tout
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Renault Symbioz

Renault Symbioz

SPONSORISE

Actualité Renault

Voir toute l'actu Renault

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/