Le Renault Trafic Van E-Tech électrique va-t-il séduire les professionnels ?

Depuis quelques années, on voit fleurir les versions 100% électriques des fourgons utilitaires. Chez Stellantis notamment, avec des variantes électriques sur les Peugeot Expert, Citroën Jumpy et autres Fiat Scudo. Des variantes idéales pour assurer les livraisons en ville, mais sans doute moins pour les professionnels nécessitant de parcourir de longues distances tous les jours : l’autonomie maximale du Citroën e-Jumpy, par exemple, n’excède pas les 222 kilomètres en utilisation mixte d’après la norme WLTP avec ses petites batteries de 50 kWh (c’est mieux avec les grosses batteries de 75 kWh avec 320 km annoncés).

Le Renault Trafic Van E-Tech Electric débarquant sur le marché s’inscrit dans cette nouvelle catégorie des fourgons électriques. Il possède un moteur électrique de 122 chevaux et 245 Nm de couple (le même que celui du Kangoo E-Tech) et existera avec deux longueurs de châssis (5,08 mètres et 5,48 mètres) mais aussi en deux hauteurs (1,97 mètre et 2,50 mètres). Mais comme ces concurrents cités plus haut, il offrira une autonomie maximale assez limitée dans l’absolu : doté de batteries d’une capacité de 52 kWh (sans autre option de taille pour l’instant), il pourra parcourir jusqu’à 297 kilomètres au maximum (ce qui est bien mieux qu’un Peugeot e-Expert de 50 kWh annoncé à 230 km et inévitablement moins bien que le même véhicule concurrent avec ses batteries de 75 kWh donné pour 330 km).

Au moins 40 000€ hors taxes ?

Uniquement doté en série d’une capacité de charge en courant alternatif à 7 kWh en monophasé et 22 kWh en triphasé, le Trafic Van E-Tech proposera ultérieurement en option la capacité de charge rapide à 50 kW. Pour l’instant, on ne connaît pas son prix français mais sachant qu’un Citroën e-Jumpy démarre à 40 500€ hors taxes, il faudra s’attendre à un prix de base situé à ce niveau. Dans sa version diesel avec la configuration de base, le Trafic de 110 chevaux se négocie actuellement à partir de 30 700€. Les tarifs de la version électrique seront connus dans les prochaines semaines.