Le salon des véhicules de loisirs 2025, c'est très bientôt

Il retrouve son port d’attache après quelques éditions délocalisées au parc des expositions de Paris Nord Villepinte. C’est donc au Bourget que le salon des véhicules de loisirs ouvrira ses portes le samedi 27 septembre pour les refermer le dimanche 5 octobre au soir.

La manifestation, la deuxième plus grande d’Europe après le salon Caravan de Düsseldorf qui vient de se dérouler, ne souhaite même pas faire mieux que l’an dernier, mais tout aussi bien, ce qui serait déjà énorme. Car l’an passé, 94 000 visiteurs s’étaient précipités vers les 150 exposants et les 2000 vans, fourgons, camping-cars, caravanes et même mobile homes présentés.

Les constructeurs en force

Évidemment, pas une seule marque de vans ne saurait rater le rendez-vous. Elles sont toutes là, en force, avec leurs nouveautés. Mais plus que jamais, au-delà de ces transformateurs, les constructeurs sont présents, conscients du filon, et de l’engouement que représente la vanlife. C’est ainsi que Stellantis viendra en force, avec Peugeot et Fiat, mais aussi avec Citroën. Ford sera également de la partie avec son nouveau Nugget.

Très étonnamment, le leader incontesté du van aménagé, et ce depuis des années, fait l’impasse sur le Bourget. Volkswagen et son California ne seront pas du voyage, alors que, de plus, la marque est en plein lancement de son Grand California, qui vient d’être restylé, toujours sur la base du Crafter. Dans un élan patriotique, l’Allemand a préféré exposer à Düsseldorf et jouer à domicile, même s'il était présent au salon Gliss & vVan de Vaires Sur Marne le week-end du 20 septembre, et au Camper Van de Chantilly au mois d'octobre.

Ce salon est aussi l’occasion, comme au Mondial de l’auto ou au salon de Lyon, d’essayer les engins gratuitement sur simple inscription. Il permet aussi d’acheter et de vendre son camping-car ou son fourgon entre particuliers, sur un parking dédié. Pour exposer son véhicule, il en coûte 50 € pour une journée, 120 € pour les deux week-ends, et 170 €/durant tout le salon.