Le Suzuki Vitara prend le Grand Large

Suzuki et l’univers marin, c’est une longue histoire. En plus de fabriquer des moteurs hors-bord depuis 1965, le constructeur est partenaire de plusieurs courses telles que la Solitaire du Figaro Paprec ou La Route du Rhum.

La marque souhaite associer cet univers à celui de sa gamme de voitures. C’est le Vitara qui a été choisi avec le nom de Grand Large. Il reçoit ainsi une robe biton avec du gris (Gray Metallic) pour le pavillon et les jantes et un bleu (Sphere Blue Pearl) pour le reste de la carrosserie. Par ailleurs, il s’équipe d’une calandre, d’un jonc de bouclier avant, d’inserts de feux de jour et latéraux de couleur noire.

Cette série Grand Large est basée sur le niveau de milieu de gamme Privilège, mais avec un équipement plus complet : système audio avec écran tactile de sept pouces compatible Android Auto et Apple CarPlay, sièges avant chauffants, caméra de recul, climatisation automatique, essuie-glaces automatiques…

400 € supplémentaires

Côté mécanique, aucun changement, ce Vitara Grand Large est disponible avec deux moteurs. Le premier est un hybride simple, le 1.5 Dualjet de 115 ch associé à une boîte robotisée AGS à six rapports. Le second est le 1.4 Boosterjet de 129 ch avec une transmission manuelle et une petite hybridation de 48 volts. Ces deux moteurs sont disponibles au choix en traction ou transmission intégrale Allgrip. Il s’agit d’un avantage puisque très peu de constructeurs proposent une transmission 4x4.

Le Suzuki Vitara Grand Large sera limité à 750 exemplaires à un prix de base de 26 590 €, soit une augmentation de seulement 400 € par rapport au niveau Privilège.