Les écuries de Formule 1 valent désormais des milliards

Tout le monde sait que les budgets d’une saison de Formule 1 sont les plus élevés dans le monde toutes disciplines confondues des sports mécaniques. Avant que la FIA ne mette en place un plafonnement des coûts, il se disait que les écuries les plus grosses dépensaient environ un demi-milliard d’euros par année. Et le sport automobile est connu pour être un gouffre sans fond.

Mais justement, l’interêt pour la Formule 1 est tel que cette discipline permet à ses écuries d’atteindre des valorisations jamais vues auparavant. Et le plafonnement des coûts aidant, elles peuvent même dégager de gros bénéfices comme toute entreprise capitaliste qui se respecte !

Ferrari vaut plus de six milliards de dollars

D’après la publication Sportico, la valorisation de la Scuderia Ferrari atteint désormais 6,4 milliards de dollars ce qui représente une hausse de 34 % par rapport à l’année dernière. C’est l’écurie la plus chère du plateau devant Mercedes, dont la valeur est estimée par la même source à 5,88 milliards de dollars (soit une hausse de 49 % par rapport à l’année dernière).

On trouve ensuite McLaren (4,73 milliards, + 78 %), Red Bull Racing (4,32 milliards, + 23 %), Aston Martin (3 milliards, + 45 %), Williams (2,14 milliards, + 73 %), Alpine (2,08 milliards, + 39 %), Racing Bulls (2,05 milliards, + 68 %), Kick Sauber (1,88 milliard, + 57 %) et Haas F1 Team (1,68 milliard, + 65 %). Oui, même la lanterne rouge Alpine s’en sort bien et vaudrait plus de deux milliards de dollars en ayant vu sa valeur progresser !

Des bénéfices, aussi

Les écuries sont moins transparentes sur le détail de leurs finances mais d’après les comptes publiés par Mercedes GP, ces entreprises peuvent aussi dégager de jolis bénéfices. L’écurie allemande basée au Royaume-Uni n’a plus remporté un seul titre depuis la saison 2021 mais elle a réalisé en 2024 un bénéfice après impôts de 120,3 millions de livres, soit plus de 136 millions d’euros. Pas mal pour une activité réputée si coûteuse en moyens !

Reste à savoir si l’arrivée d’une onzième équipe sur la grille dès la saison 2026, Cadillac (alors que Sauber va devenir Audi), ne va pas compliquer la tâche des écuries déjà présentes et affecter leur rentabilité. C’est d’ailleurs cette préoccupation qui a poussé la plupart des écuries à s’opposer à l’arrivée d’une nouvelle équipe sur la grille, même si la FIA a finalement permis à un nouveau constructeur de rejoindre la discipline.