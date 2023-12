Les grosses remises du mois : MG liquide avant la fin du bonus écologique

Chaque mois, notre guide des promotions permet de trouver quelques remises intéressantes dans le marché automobile neuf actuel où les prix deviennent hélas de plus en plus élevés. Focalisons-nous sur les remises les plus généreuses.

MG ne fait plus rire personne sur le marché européen. La compacte électrique MG4, dont le rapport prix-prestations est le mieux placé actuellement dans la catégorie, se vend désormais mieux que la Renault Mégane E-Tech. Les choses vont se compliquer en France pour la marque anglaise rachetée par les Chinois de SAIC puisqu’elle n’aura plus droit au bonus écologique dès 2024. Concrètement, il faut théoriquement acheter l’une de ses autos avant le 15 décembre prochain pour bénéficier du bonus écologique 2023 avant ce changement.

Et la marque met le paquet sur ces derniers jours de bonus. Pas pour la MG4 mais plutôt pour les MG5, ZS et Marvel-R électriques, moins prisés par la clientèle : le break MG5 et le SUV familial Marvel-R ont droit à 4 500€ de remise immédiate pour l’achat d’un exemplaire en stock, ce qui permet d’obtenir respectivement jusqu’à 13,37 et 10,11% de réduction. Le ZS a droit lui à 3 500€ de remise immédiate, soit des réductions qui peuvent atteindre 10,29% du prix total sur les exemplaires les moins chers du stock. L’EHS, le SUV hybride rechargeable, reçoit lui aussi une remise de 4 500€ même s’il n’est évidemment pas concerné par le bonus écologique (-12,7% sur les modèles les moins chers).

A partir de 24 140€ bonus déduit

En prenant l’exemple d’une MG5 à 34 640€ en finition Comfort avec les batteries de 50 kWh, cela place la voiture à 24 140€ une fois la remise et le bonus déduit. L’auto reste sans doute moins désirable que la MG4, mais c’est 14 660€ moins cher que le seul autre break compact électrique du marché (la Peugeot E-308).