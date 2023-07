Les prix des nouveaux Peugeot 3008 et 5008 Hybrid 136

Jusqu’à présent, les versions de base du Peugeot 3008 et du 5008 offraient un trois cylindres Puretech essence de 131 chevaux. Un moteur tout juste remplacé par l’inédit groupe motopropulseur micro-hybride de 48 volts articulé autour d’un trois cylindres essence légèrement modifié, capable de faire baisser la consommation en milieu urbain grâce à son nouveau circuit électrique et son petit moteur électrique additionnel pouvant fournir jusqu’à 28 chevaux et 55 Nm de couple.

On en connaît désormais le prix : ce sera 38 870€ pour le 3008 dans la finition de base Active Pack, 41 720€ pour la finition Allure Pack et 43 770€ pour la finition GT. Concernant le 5008 à sept places, les tarifs débuteront à 41 670€ en Active Pack, 45 020€ en Allure Pack et 47 370€ en GT.

Plus cher mais moins malussé

A titre de comparaison, le 3008 démarrait jusqu’à présent à 37 370€ dans la finition Active Pack avec la boîte automatique et le 5008 débutait à 40 170€. L’augmentation de prix est donc importante (1 500€), même si cette différence est annulée en grande partie par la baisse du malus écologique.