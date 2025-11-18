LFI et le RN, les deux opposés du malus automobile

La France Insoumise et le Rassemblement National se situent traditionnellement à des bords politiques opposés, mais ils se rejoignent parfois sur des sujets économiques ou même automobiles. Les discussions récentes autour des ZFE (Zones à Faible émission) font partie de ces points d’accord : les deux partis politiques s’étaient déclarés opposés à cette mesure de plus en plus impopulaire, qui a été largement adoucie dans les faits depuis l’année dernière dans les grandes villes françaises par rapport aux projets initiaux.

Mais dans le cadre des négociations à l’Assemblée nationale hier au sujet des ajustements du malus écologique 2028 pour les voitures neuves, les deux partis se sont retrouvés en totale opposition philosophique. Et c’est plutôt le Rassemblement National qui a eu le dernier mot sur ce sujet précis par rapport aux députés de La France Insoumise.

Le RN voulait limiter le malus au maximum…

Du côté du Rassemblement National, les députés voulaient revoir totalement le système du malus écologique français. Comme le rapportent les spécialistes de Flottes Automobiles, ils voulaient changer la méthode de calcul du malus en le définissant par les émissions de CO2 produites lors de la fabrication et l’importation des véhicules plutôt qu’en fonction du simple taux d’émissions de CO2 à l’échappement.

Cette proposition n’a pas été retenue par les députés, pas plus que celle visant à rendre éligible les véhicules neufs à hybridation légère à l’abattement du malus masse réservé aux modèles « full hybrides », mais l’un des autres amendements proposés par le RN, si : celui d’exonérer totalement les familles possédant trois enfants et plus du malus masse, alors qu’elles ont seulement droit à un abattement de 200 kg actuellement.

…Et LFI voulait augmenter le malus masse

Du côté de La France Insoumise, les propositions visaient au contraire à intensifier encore le malus masse. Non seulement les députés de cette formation politique voulaient alourdir le barème du malus masse dès 2026, mais ils prévoyaient également de soumettre les véhicules hybrides rechargeables au même malus masse que les véhicules thermiques. Ce n’est pas tout : ils demandaient par ailleurs à mettre en place un malus masse pour les véhicules électriques les plus lourds, mais aussi d’abaisser le seuil de déclenchement du malus masse à 1 400 kg. Sur ce dernier point, ils étaient soutenus par le groupe Écologiste et Social.

Aucune de ces propositions de La France Insoumise visant à alourdir le malus écologique n’a été retenue par les députés de l’Assemblée nationale hier. Pour rappel, ils ont décidé de ne pas alourdir les barèmes de ce malus en 2028 et les amendements passés doivent maintenant être examinés par les sénateurs.