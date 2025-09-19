Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Mais pourquoi le nouveau Dacia Duster Cargo a un si petit coffre ?

Après la Renault 4 Société, voilà une autre nouveauté utilitaire pour ceux qui s’intéressent avant tout aux capacités de chargement. Le nouveau Duster Cargo joue les petits vans, avec quelques limites.

Voici le nouveau Dacia Duster Cargo, disponible uniquement au Royaume-Uni pour l'instant.

Cette semaine, nous découvrions la nouvelle Renault 4 Société remplaçant sa banquette arrière par un aménagement de son coffre permettant d’obtenir la meilleure capacité de charge possible. Hier, c’est l’inédite version Pick-Up du Dacia Duster de troisième génération qui se lançait en Roumanie grâce au spécialiste de la conversion Romturingia.

Cette fois, on reparle du Duster de troisième génération mais sa nouvelle variante Cargo, dévoilée de l’autre côté de la Manche. Comme la petite Spring électrique et la Renault 4, il renforce son catalogue d’une variante conçue pour les professionnels et délaissant la banquette arrière au profit d’un coffre au volume de chargement maximisé.

Jusqu’à 430 kg de marchandise

Curieusement, le volume de chargement total est annoncé à 1 149 litres ce qui paraît assez peu au regard du gabarit du véhicule (peut-être en norme VDA ?). La capacité de chargement est annoncée à 410 kg ou 430 kg selon la motorisation (le petit bloc essence de 130 chevaux à hybridation légère et la variante full hybride de 155 chevaux).

Là aussi, les capacités annoncées ne sont pas particulièrement impressionnantes compte tenu du gabarit du véhicule et de sa fiche technique. Côté remorquage, enfin, il peut tracter jusqu’à 1,5 tonne selon la motorisation.

Plus de 26 000€

Au Royaume-Uni où ce Duster Cargo est commercialisé, le prix se base se situe à 22 995 livres sterling soit environ 26 397€. La version hybride demande 700€ de plus.

Pour l’instant, on ignore si cette nouvelle version utilitaire de catégorie N1 sera commercialisée en France.

