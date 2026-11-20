Mais que peut bien cacher ce nouveau Honda Avancier ?
La firme japonaise vient de dévoiler ce grand SUV qui inaugure au passage une nouvelle motorisation hybride et annonce l’arrivée d’un grand nombre de modèles. Sous son look sympa, il cache une toute nouvelle plateforme et une technologie qui s’exportera un peu partout dans le monde.
Connaissez-vous le Honda Avancier ? Sans doute pas car ce SUV n’a jamais été commercialisé en Europe. Pour cette nouvelle génération, il est prévu pour différents marchés : en Asie avec notamment la Thaïlande, le Japon ou encore la Chine. En revanche, il n’est toujours pas destiné à venir chez nous.
Pourtant, il représente une nouveauté de taille. Détail qui a son importance, il reçoit le nouvel emblème de la marque, toujours en forme de « H ». Ensuite, son design assez rafraîchissant, avec notamment une calandre très discrète, ne fait pas dans la surenchère, d’autant que l’ensemble est bien équilibré. On note toutefois que la forme des feux arrière n’est pas sans rappeler un certain Range Rover, il y a pire comme référence.
Pour poursuivre, il est bâti sur une toute nouvelle plateforme et cache sous son capot une nouvelle chaîne de traction hybride, non rechargeable. Les détails manquent, mais il devrait s’agir d’un bloc thermique 2.0 associé à deux électromoteurs, dont l’économie de carburant avoisinerait les 10 %. Pour connaître la puissance et la consommation, il va falloir patienter. À noter que les quatre roues motrices sont toujours de la partie et le système qui simule les passages de rapport pourrait aussi être reconduit.
Quinze nouveaux modèles hybrides
Après l’incroyable volte-face opérée en mars dernier en abandonnant ses projets électriques Honda 0, la marque a aussi son petit SUV à watt, l’e : Ny1. Désormais, la stratégie se concentre sur cet hybride de nouvelle génération avec pas moins de 15 nouveaux modèles lancés d’ici à mars 2030.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération