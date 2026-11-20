Connaissez-vous le Honda Avancier ? Sans doute pas car ce SUV n’a jamais été commercialisé en Europe. Pour cette nouvelle génération, il est prévu pour différents marchés : en Asie avec notamment la Thaïlande, le Japon ou encore la Chine. En revanche, il n’est toujours pas destiné à venir chez nous.

Pourtant, il représente une nouveauté de taille. Détail qui a son importance, il reçoit le nouvel emblème de la marque, toujours en forme de « H ». Ensuite, son design assez rafraîchissant, avec notamment une calandre très discrète, ne fait pas dans la surenchère, d’autant que l’ensemble est bien équilibré. On note toutefois que la forme des feux arrière n’est pas sans rappeler un certain Range Rover, il y a pire comme référence.

Pour poursuivre, il est bâti sur une toute nouvelle plateforme et cache sous son capot une nouvelle chaîne de traction hybride, non rechargeable. Les détails manquent, mais il devrait s’agir d’un bloc thermique 2.0 associé à deux électromoteurs, dont l’économie de carburant avoisinerait les 10 %. Pour connaître la puissance et la consommation, il va falloir patienter. À noter que les quatre roues motrices sont toujours de la partie et le système qui simule les passages de rapport pourrait aussi être reconduit.

Quinze nouveaux modèles hybrides

Après l’incroyable volte-face opérée en mars dernier en abandonnant ses projets électriques Honda 0, la marque a aussi son petit SUV à watt, l’e : Ny1. Désormais, la stratégie se concentre sur cet hybride de nouvelle génération avec pas moins de 15 nouveaux modèles lancés d’ici à mars 2030.