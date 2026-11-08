Le marché du vélo électrique joue les montagne russes et nombre d’entreprises mettent la clé sous la porte. Pourtant, ce secteur continue d’attirer du monde, dont des grands noms. C’est le cas de Honda, qui présente le RN0, son premier vélo électrique produit en série et il s’agit d’un VTT. Il fait référence au RN01, le VTT de descente (musculaire ou, si vous préférez, sans assistance) qui embarquait une CVT et avec lequel Honda a été champion du monde en 2005 et dont nous avons parlé précédemment

Un cadre carbone qui ressemble à une moto

Le constructeur japonais ne s'est pas lancé seul. Le RN0 a été conçu avec Rotwild, un fabricant allemand qui s’était également associé à Porsche. Ça ne lui enlève pas un style particulier, disruptif comme on dit, qui (me) fait penser à la Honda Civic Type R gen 10.

Le résultat est un VTT « all-mountain » imposant, avec un cadre monocoque en carbone. La partie centrale qui intègre la batterie est cachée par un petit carénage.

Les suspensions sont signées Fox : une fourche 36 Factory Kashima de 160 mm de débattement à l'avant, et un amortisseur Float X Factory Kashima de 145 mm à l'arrière. Le RN0 roule en montage « mulet » (la roue avant est plus grande que la roue arrière) : une roue de 29 pouces à l'avant et de 27,5 pouces à l'arrière.

Les jantes sont des DT Swiss H 1900 et les pneus des Schwalbe Albert EVO de 2,5 pouces. Le freinage est confié à des Shimano Deore XT M8200 à quatre pistons, avec des disques de 203 mm.

Un nouveau moteur Shimano plus léger

Le RN0 embarque le nouveau moteur Shimano de 100 Nm de couple et 750 W en pointe, pour seulement 2,3 kg. C'est 400 g de moins que l'EP801, alors qu'il gagne 15 Nm et 150 W. Il se place au niveau du Bosch Performance Line CX, mais reste loin du DJI Avinox M2S (150 Nm et 1 500 W en mode Boost).

Ce moteur est alimenté par une batterie Shimano Swing-In de 720 Wh, amovible. Un petit écran couleur de 2,2 pouces est intégré au tube supérieur. Le vélo reçoit aussi un dérailleur électronique Deore XT Di2 à 12 vitesses.

Le Honda RN0 sera proposé en trois tailles (S, M et L), en gris uniquement. Il pèse environ 23,5 kg, batterie comprise, et accepte 130 kg au total. Honda n'a donné ni prix ni date de sortie. Vu l'équipement, la facture s'annonce salée.

Les petits trucs en plus

Mais Honda vient avec trois fonctions qui font la différence :

L’Auto Assist qui adapte l’assistance au dénivelé et à l’effort du cycliste.

L’Auto Shift passe les vitesses de manière automatiques pour maintenir une cadence de pédalage adéquate.

Et enfin, ce que je trouve vraiment pratique : l’Assist Carryover, qui maintient brièvement l'assistance après avoir cessé de pédaler. Ça permet de surmonter des obstacles et des passages techniques sans avoir à se relancer derrière pour compenser la perte de puissance. Finalement, que reste-t-il aux motos tout-terrain de la marque?

Fiche technique du Honda RN0