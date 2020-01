Marché français: les 15 plus beaux gadins 2019

Comme chaque année, Caradisiac établit le hit-parade des plus fortes baisses enregistrées sur le marché français. Non pour le plaisir de pointer du doigt des modèles qui faiblissent, mais pour donner aux acheteurs potentiels des éléments importants à connaître au moment d'entamer une négociation en concession. En effet, un vendeur sera d'autant plus facilement enclin à faire un "petit geste" que le modèle qui vous intéresse traverse une zone de turbulences.

Les 15 plus fortes baisses du marché français en 2019*

1 Renault Kangoo -40% 2 Mercedes GLC -33% 3 Fiat Tipo -26% 4 Kia Sportage -19% 5 Toyota C-HR -16% 6 Volkswagen Touran -16% 7 Nissan Qashqai -15% 8 Renault Talisman -15% 9 Audi Q5 -14% 10 Peugeot 3008 -14% 11 Fiat 500 -14% 12 Renault Scénic & Grand Scénic -13% 13 Audi Q2 -12% 14 Nissan Micra -12% 15 Peugeot 2008 -11%

La première surprise, c'est la présence dans notre Top 15 de modèles qui bénéficiaient jusqu'ici d'une bonne dynamique commerciale. Si la dégringolade du Kangoo est logique pour un modèle parvenu en fin de carrière, qui doit de plus supporter la concurrence des récents Citroën Berlingo et Peugeot Rifter, on s'étonne de la chute spectaculaire (- 33%!) du Mercedes GLC, jusqu'ici solide leader des ventes de SUV familiaux premium.

Cela s'explique notamment par la bonne santé du DS7 Crossback, leader du segment avec 14 099 unités écoulées, et l'essor du BMW X3 (6 148 unités écoulées contre 5 975 au GLC). L'Audi Q5 perd 14%, mais les 5 256 exemplaires immatriculés lui permettent de rester de justesse dans le Top 100 des ventes en France.

La Fiat Tipo complète le podium avec 26% de recul, phénomène d'autant plus étonnant que les produits à prix ajustés bénéficient généralement de vents porteurs sur le marché hexagonal.

Si la catégorie des SUV représente un tiers des ventes de voitures neuves en France, certains modèles montrent des signes d'essouflement. Arrivé à mi-carrière, le Kia Sportage faiblit malgré son design réussi et ses 7 ans de garantie.

Le Toyota C-HR recule de 16%, et le doit probablement à l'arrivée dans les concessions d'une Toyota Corolla au design moins clivant et elle aussi dotée de motorisations hybrides.

Le Nissan Qashqai accuse quant à lui le poids des ans, et sa modernisation récente ne peut pas grand chose à des ventes qui baissent de 15%.

Plus inattendus sont les -14% enregistrés par le 3008, superstar de la gamme Peugeot. Cela ne l'empêche certes pas de figurer en quatrième place des ventes globales, mais témoigne d'un début de lassitude des consommateurs pour un modèle qui fête ses quatre ans cette année. Un restylage devrait donc prochainement intervenir, et un regain de forme pourrait s'ensuivre.

Notez au passge que le 5008 fléchit lui aussi, mais dans une moindre mesure: -8% seulement. Le Peugeot 2008 perd 11%, mais rien de plus logique pour un modèle parvenu en fin de carrière. Et malgré celà, il conserve le septième rang des ventes d'une année sur l'autre.

La Fiat 500 continue de se vendre malgré son âge avancé, ceci par la grâce d'un design parfaitement réussi et d'un marketing savamment orchestré. Pour autant, elle aussi faiblit et finit l'année à 21 955 exemplaires écoulés contre 25 441 un an plus tôt. Pas de panique malgré tout, elle reste la 23ème voiture la plus vendue dans l'Hexagone.

Enfin, certains pourront s'étonner de ne pas trouver dans notre article des modèles que l'on pourrait pressentir affaiblis, à l'image des Renault Espace ou Koleos, Opel Mokka et autres Nissan X-Trail

A ceci une bonne raison: tous ont quitté le Top 100 des ventes où ils figuraient encore l'an dernier. En d'autres termes, si la baisse est avérée, son ampleur exacte reste inconnue. La seule bonne nouvelle, nalement, est que cela leur permet de ne pas figurer dans le palmarès établi par Caradisiac.

*source: Comité des Constructeurs Français d'automobiles