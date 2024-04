En bref

Break de chasse

Restylage

A partir de 44 899 €

Au sein de la gamme Mercedes, le CLA est la déclinaison coupé de la Classe A et le Shooting Brake, la déclinaison break de ce même coupé. Cette multiplication des carrosseries et des versions, apparue au début des années 2000 est en train de toucher à sa fin. Mercedes rationnalise sa gamme et mise d’avantage sur les SUV. Si Mercedes a bien confirmé une troisième génération de CLA basée sur la plate-forme modulaire MMA destinée à des véhicules compacts électrifiés, le constructeur n’a pas dit mot concernant son dérivé break. Ce restylage est vraisemblablement la dernière occasion pour les clients d’acquérir un CLA shooting Brake.

dailymotion Mercedes CLA Shooting Brake (2024) : le bon compromis (Essai vidéo)

Cet élégant break affichent la même longueur que le CLA, à savoir 4,68 m, le même design, les mêmes technologies et les mêmes motorisations. L’unique différence réside dans le dessin du pavillon arrière conçu pour offrir davantage de volume. Le surcoût pour passer d’un CLA coupé à un shooting brake est de 1 200 €.

Le restylage apporté au CLA est dans la lignée de celui réalisé sur l’ensemble de la famille « A » : très léger ! Il faut quasiment sortir une loupe pour détecter les différences.

Ainsi les évolutions portent sur l'adoption d'un bouclier avant redessiné, d’une calandre parsemée d'étoiles et d’une signature lumineuse inédite. Notez que les projecteurs reçoivent un éclairage LED haute performance de série. A l’arrière, le graphisme des feux a été revu et un diffuseur a été redessiné.

Sur le plan intérieur, les évolutions sont modestes. L'agencement reste conforme à la norme établie par Mercedes. L'esthétique est moderne et la qualité perçue est servie par des matériaux nobles. On retrouve l’imposante dalle reliant deux écrans numériques de 10,25 pouces : l'un pour l’instrumentation, pouvant être complété par un affichage tête haute, et l'autre pour le multimédia. A ce propos, ce dernier devient entièrement tactile ce qui a permis la suppression du pavé tactile auparavant situé sur la console centrale, désormais remplacé par un espace de rangement. Les commandes peuvent également s’effectuer vocalement ou via les mini pad tactiles placés sur un nouveau volant.

Cet écran reçoit également la dernière version du système d’exploitation MBUX. Les menus ont été revus, des raccourcis ont été ajoutés et son intelligence artificielle a été améliorée. On note de léger progrès dans la réactivité de l’assistant vocal et une navigation très fluide dans les menus clairs et bien organisés. Enfin, les connectivités Android et Carplay sans fil et un port USB-C additionnel font leur apparition.

Si le CLA Shooting Brake est indiscutablement agréable à l'œil, est-ce que la forme dessert la fonction ? Il suffit de monter à l'arrière pour constater que non. Certes, il faudra courber l'échine pour franchir le seuil, mais une fois à bord, deux adultes de grande taille auront de la place aux genoux mais aussi à la tête, contrairement au CLA Coupé.

Le gain concernant le volume de coffre est en revanche minime par apport au CLA coupé. Il se situe aux alentours des 40 litres. Toutefois, l'ouverture est bien plus large et la hauteur de chargement permet de charger des objets plus volumineux, ce qui rend ce modèle recommandable pour une petite famille. Ainsi la contenance du Shooting Brake oscille entre 485 et 1 310 litres, une fois les dossiers de la banquette arrière 40/20/40 rabattus. Malheureusement il n’est pas possible de les rabattre depuis le coffre. Notez que notre version d’essai équipée d’une motorisation hybride rechargeable, présente un volume inférieur (445 litres de base) en raison du placement des batteries, ce qui devient léger pour une famille.