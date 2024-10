Le MG ZS Hybrid+ affiche un prix de fou, mais pour quelles prestations ?

La concurrence : systématiquement plus chère et moins puissante

Les SUV compacts à motorisation hybride de plus de 130 ch permettant de rouler en mode zéro émission voient leur nombre augmenter, mais tous sont bien plus chers que le MG. Le plus proche rival, le Dacia Duster Hybrid 140 réclame 26 600 € au minimum, sans offrir le même équipement, alors que le Renault Captur Full Hybrid 145, mécaniquement similaire, débute à 29 400 €. À 25 800 €, on trouve bien le nouveau Citroën C3 Aircross 136 ch, mais il ne sera livrable qu’au printemps 2025 et ne dispose que d’un mode électrique très minimal. Cela est également vrai pour les Opel Frontera Hybrid (dès 26 000 €) et Peugeot 2008 Hybrid (dès 30 900 €), dotés de la même motorisation. Chez Toyota, le CHR débute à 34 900 € (140 ch), alors qu’à dimensions et puissances équivalentes au MG, le Nissan Qashqai e-Power (190 ch), exige un minimum de 39 600 €, donc on n’hésitera pas.

À retenir : une affaire invraisemblable

Proposé à un prix défiant toute concurrence, le MG ZS Hybrid+ n’a pourtant rien d’un véhicule au rabais. Au contraire, doté d’une motorisation originale et très au point, il ne souffre d’aucun défaut majeur. En effet, il est bien fini, richement équipé, spacieux, performant, frugal, très sûr dynamiquement et plutôt confortable. Même les aides à la conduite, souvent insupportables chez MG, fonctionnent très correctement. On peut lui reprocher une suspension arrière un peu ferme avec les jantes de 18, un moteur un chouïa sonore et l’absence de certains raffinements comme un volant réglable en profondeur, mais le tarif hallucinant justifie très amplement ces manques. Cette attaque chinoise peut faire peur aux acteurs historiques du secteur même si se pose immanquablement la question du dumping…

Caradisiac a aimé

Le prix ahurissant

Le punch de la motorisation

La douceur mécanique

La consommation réduite

Le comportement routier sûr et plaisant

L’équipement globalement fourni

L’habitabilité appréciable

Le coffre plutôt spacieux

La bonne finition Caradisiac n'a pas aimé La suspension un peu ferme en 18 pouces

Un léger manque de réactivité en reprises

Le moteur thermique sonore en accélération

Quelques équipements indisponibles

Le look banal