La Mini Aceman JCW est facturée 45 350 €, et à ce prix, se pare d’une jolie panoplie. En effet, GPS connecté couplé à un afficheur tactile de 24 cm de diamètre, projecteurs actifs à LED, clim bizone, hifi Harman-Kardon, sièges similicuir et volant chauffants, réplication de smartphone sans fil (avec chargeur à induction), caméra de recul, alarme, affichage tête haute, régulateur de vitesse, barres de toit, jantes de 19, décoration extérieure spécifique (avec bandes colorées), voire chargeur embarqué de 11 kW et câble T3 sont de série.

Le point techno Pour avoir des aides à la conduite avancées dites Driving Assistant Plus, comprenant le régulateur de vitesse actif avec fonction stop and go fonctionnant jusqu’à 180 km/h, avec centrage sur la voie et adaptation automatique aux limitations par détection des panneaux, il faut passer par la case packs, car le Driving Assistant Plus n’est pas disponible en option individuelle…