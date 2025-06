La concurrence : plus sportive encore

La Mini Aceman JCW affronte des engins plus sportifs qu’elle par leur châssis : les Alfa Romeo Tonale Elettrica 280 ch et Abarth 600e, deux sœurs quasi-identiques par leur technique (280 ch – avec pack Scorpionissima sur la 2e – batterie de 51 kWh nets). Elles sont respectivement facturées 46 900 € et 43 900 €, soit dans les mêmes eaux que la Mini. Citons aussi la MG4 Xpower qui met tout le monde d’accord avec ses quatre roues motrices et surtout ses 435 ch, affichée au tarif canon de 33 490 €. On se demande pourquoi les autres sont aussi chères…

A retenir : un positionnement difficile à comprendre

Agréablement présentée, suffisamment habitable, bien équipée, plutôt performante et amusante à conduire, la Aceman JCW est aussi relativement bien placée par son prix. Mais voilà, trop lourde et paramétrée pour donner un feeling Mini et non une efficacité maximale, elle ne plaira pas aux parents écolos en mal de sportivité. Trop ferme de suspension, elle rebutera aussi ceux qui cherchent une petite familiale lookée, et son autonomie limitée compromettra toute velléité de voyager à son bord. En cause, une consommation un peu trop importante et surtout une batterie relativement limitée, tout comme la puissance de recharge. Par ailleurs, la version SE pack JCW (218 ch) coûte déjà 43 700 €, aussi on se demande bien pourquoi Mini n’a pas davantage différencié la « vraie » JCW, avec une cavalerie autrement accrue et surtout une vraie préparation du châssis. Ça aurait aidé à avaler la pilule du manque d’autonomie…

Caradisiac a aimé