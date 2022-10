Mondial de l'auto 2022 - Focus sur la Renault Clio

Les années passent et la Clio continue de séduire les automobilistes. Si elle cédé sa place de leader à la Peugeot 208, celle qui a tout d’une grande s’est déjà vendue à près de 47 000 depuis le début de l’année.

Le premier atout est son design, à la fois sobre et acéré, qui modernise de façon très réussie celui de la version de précédente génération. Renault applique ici la même méthode que le groupe Volkswagen avec ses stars : quand une recette plait, inutile de la bouleverser.

À bord, la Clio séduit par un habitacle à la fois stylé et fonctionnel, au centre duquel trône (à partir de la finition Zen) un écran multimédia dont la diagonale varie de 7 à 9,3 pouces. Une instrumentation numérique peut compléter le dispositif, et donne un très valorisant cachet « techno » à l’auto. À bord, la Clio séduit par un habitacle à la fois stylé et fonctionnel, au centre duquel trône (à partir de la finition Zen) un écran multimédia dont la diagonale varie de 7 à 9,3 pouces. Une instrumentation numérique peut compléter le dispositif, et donne un très valorisant cachet « techno » à l’auto.

Confortable et pratique, la Clio brille aussi par sa véritable polyvalence ville/route (même si les versions de base sCe 65 et 75 manquent logiquement un peu de souffle pour l’autoroute). On apprécie la qualité de filtration de ses suspensions, sa tenue de cap et son silence de fonctionnement. De plus, son volume de coffre de 391 litres est digne de certains modèles de la catégorie supérieure. Celui-ci tombe toutefois à 361 litres sur les versions diesel, réservoir d’AdBlue oblige, et à 301 litres sur la version hybride.

La version hybride baptisée E-tech est propulsée par un 4 cylindres 1.6 d’origine Nissan fonctionnant de concert avec un moteur électrique de 48 ch, le tout placé sous l’autorité d’une transmission automatique à 6 rapports (et à crabots, comme une voiture de course !).