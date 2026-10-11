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Mondial de l’auto 2026 : le concept d’Opel qui annonce un break prometteur

Dans Futurs modèles / Concept-cars

Julien Bertaux

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La marque allemande ne vient pas présenter un énième SUV électrique, mais bien un concept à la carrosserie qui a fait ses preuves, qui tend pourtant à disparaître. Bonne nouvelle, ce STX Concept n’est pas gratuit.

Mondial de l’auto 2026 : le concept d’Opel qui annonce un break prometteur
Cela fait plaisir de découvrir un concept de break, d'autant qu'il préfigure un prochain modèle de série.

Un petit vent de fraîcheur soufflera sur le stand Opel au Mondial de Paris. Aux côtés de l’inédite Formula E GSE 27FE qui courra la saison prochaine et de la Corsa GSE qui commence sa carrière, l’Opel Sports Tourer eXperimental Concept fera le show.

Avec ses lignes basses et son profil élancé, ce break est à contre-courant de l’industrie automobile actuelle qui se focalise davantage sur ces « boîtes à chaussures » que sont les SUV. Surtout, Opel indique que « le STX Concept préfigure le break de demain ».

Voici à quoi ressembleront les futures Opel, pour la partie avant du moins.
Voici à quoi ressembleront les futures Opel, pour la partie avant du moins.

Difficile de savoir dans quelle catégorie il se positionnera puisque ses dimensions restent inconnues et que ses dispositions techniques le sont tout autant. Nous savons simplement, et en toute logique, qu’il sera électrique, et doté d’une « transmission intégrale ». En revanche, plusieurs détails esthétiques seront conservés à l’image de la signature lumineuse composée de multiples lamelles verticales.

Une partie arrière singulière

Sur cette vue, on remarque l’originalité de la partie arrière et l’épaulement généreux au niveau des ailes.
Sur cette vue, on remarque l’originalité de la partie arrière et l’épaulement généreux au niveau des ailes.

De profil, on note le capot très horizontal et bas, et surtout le montant C, très imposant. Opel insiste sur les bandeaux de verre qui émergent de la vitre de custode pour se diriger vers le hayon, un effet de style que l’on pourrait retrouver dans le futur. Quant à la partie arrière, particulièrement abrupte, elle reprend le lettrage lumineux de la marque et des optiques très fines.

Ce STX Concept dispose d’un système aérodynamique dynamique avec notamment des éléments mobiles à l’arrière et des diffuseurs bleus qui se déploient latéralement vers l’arrière. Aucun coefficient de traînée n’est communiqué, simplement une vitesse maximale supérieure à 200 km/h.

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