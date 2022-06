Nissan Qashqai e-Power : les commandes sont ouvertes

Avec sa technologie utilisée au Japon depuis 2016 et adaptée au marché européen, le Nissan Qashqai e-Power arrive dans les concessions françaises.

Disponible en commande dès à présent pour seulement 1 300 € de plus qu'un Qashqai Mild-Hybrid 158 Xtronic à finition équivalente, le Nissan Qashqai e-Power est animé par un tout nouveau moteur essence turbocompressé à compression variable.

Cette énergie alimente une batterie, qui alimente à son tour le moteur électrique ; elle peut être envoyée directement au moteur électrique, ou encore - simultanément - à la batterie et au moteur électrique. Les chiffres de consommation homologués sont de 5,3 l / 100 km et 119 g / km, ce qui le place parmi les véhicules les plus efficients de sa catégorie.

Le Qashqai e-Power est également équipé du système e-Pedal Step de Nissan qui, lorsqu'il est activé, permet de contrôler la progression de la voiture à l'aide de la seule pédale d'accélérateur. Lorsque le pied est levé de l'accélérateur, un freinage modéré est appliqué (jusqu'à 0,2 g) qui décélère le véhicule jusqu'à rouler au pas (environ 5 km/h) afin de réduire les sollicitations en conduite urbaine.

Les commandes du nouveau Nissan Qashqai e-Power, accessible à partir de 38 200 €, sont ouvertes depuis le mardi 7 juin pour des livraisons aux clients français qui débuteront en septembre prochain.